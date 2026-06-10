Amerikanët zbulojnë pse e përjashtuan gjyqtarin nga Kupa e Botës, arsyeja është e çuditshme
Gjyqtarit somalez të futbollit, Omar Artan, i cili pritej të bënte histori si gjyqtari i parë nga vendi i tij në Kupën e Botës, i është refuzuar hyrja në Shtetet e Bashkuara. Një zyrtar anonim amerikan përmendi të martën "lidhjet e tij me anëtarë të dyshuar të organizatave terroriste".
Zyrtari foli në kushte anonimiteti për të diskutuar çështjen, e cila mbrohet nga ligjet e privatësisë së vizave. Më herët gjatë ditës, Andreë Giuliani, drejtor ekzekutiv i Task Forcës së Shtëpisë së Bardhë për FIFA-n, tha se Artanit iu mohua hyrja për "arsye shumë të mirë", por nuk pranoi të jepte detaje.
Dogana dhe Mbrojtja Kufitare e SHBA-së thanë më parë se Artan u ndalua në Aeroportin Ndërkombëtar të Miamit të shtunën për "kontroll sigurie", gjithashtu pa dhënë hollësi.
Artani i tha gazetës The New York Times se u mor në pyetje nga zyrtarët kufitarë në aeroportin e Miamit për 11 orë. Ata e pyetën rreth arsyeve të udhëtimit të tij në SHBA, politikës somaleze dhe grupit militant al-Shabab, i cili po lufton qeverinë atje.
Ishte gati të bëhej gjyqtari i parë somalez në historinë e Kupës së Botës, por iu ndalua hyrja në SHBA
Ai tha se u tregoi atyre të gjithë dokumentacionin dhe fotot e FIFA-s nga karriera e tij si gjyqtar. Pas marrjes në pyetje, ai u dërgua në një qeli paraburgimi dhe hipi në një fluturim për në Stamboll, nga ku mbërriti në SHBA.
"Mendoj se kanë një problem me vendin tim", tha Artani për The New York Times, duke vënë në dukje se kishte dokumente të rregullta dhe një vizë të lëshuar javën e kaluar nga ambasada somaleze në Kenia. Sipas Times, ai nuk ishte informuar zyrtarisht për arsyen e refuzimit të hyrjes.
Artani, i cili u emërua gjyqtari më i mirë në Afrikë në vitin 2025, pritej të ishte gjyqtari i parë somalez në Kupën e Botës pasi FIFA e përfshiu atë në listën e saj përfundimtare dy muaj më parë.
FIFA tha se nuk ishte e përfshirë në procesin e imigracionit dhe ishte informuar nga autoritetet amerikane se "statusi i Artanit nuk do të ndryshojë në këtë kohë".
Ndërkohë, Ministria e Rinisë dhe Sporteve e Somalisë tha se ambasada e saj në SHBA po përpiqet ta zgjidhë çështjen për t'i lejuar Artanit të gjykojë në Kupën e Botës, e cila fillon të enjten.
Vendimi për të ndaluar hyrjen e një gjyqtari të emëruar nga FIFA në vendin pritës të Kupës së Botës është shumë i pazakontë. Artani duhej t'u bashkohej gjyqtarëve të tjerë në Miami për kampin e tyre stërvitor.
Somalia është një nga gati 40 vendet, shumica prej të cilave afrikane, të prekura nga kufizimet e reja të udhëtimit të vendosura nga administrata Trump. Si rezultat, ekziston frika se tifozët, lojtarët dhe zyrtarët nga këto vende mund të përballen me ndalimin e hyrjes në Kupën e Botës pavarësisht se kanë viza të vlefshme. /Telegrafi/