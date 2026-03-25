Noa Lang flet për herë të parë pas prerjes së gishtit, tregon vështirësitë në gjërat ditore
Futbollisti holandez, Noah Lang, pësoi një aksident së fundmi gjatë ndeshjes së Galatasarayt kundër Liverpoolit në Ligën e Kampionëve, pasi reklama LED i preu një pjesë të gishtit dhe ishte afër ta këpuste të gjithin.
Pasi ra në kontakt me reklamat, Lang papritmas filloi të përpëlitej në tokë dhe askush nuk e kuptoi se çfarë po ndodhte, por shpejt gjithçka u bë e qartë.
Lang foli për herë të parë që nga incidenti dhe bëri shaka se tani ka vështirësi të shkojë në tualet sepse është i përfshirë gishti në dorën e djathtë. Përveç kësaj, të luash videolojëra nuk është praktike për të.
“Ende e kam gishtin e madh të dorës, është ende i ngjitur dhe sipas mjekut, do të mbijetojë”, ka thënë fillimisht ylli holandez për Ziggo Sport.
“Gjithashtu nuk është i përshtatshëm për gjëra shumë normale: Unë jam djathtak, kështu që kjo nuk është ideale në tualet”.
“Jo, të luash PlayStation nuk është realisht e mundur, por për fat të mirë luaj futboll me këmbë. Përveç kësaj, marr ndihmë të mirë për gjithçka”, përfundoi Lang.
Lang iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale menjëherë pas ndeshjes dhe tani është rikthyer në stërvitje, por do të duhet të mësohet me jetën pa gishtin e madh të dorës së djathtë.
Ju kujtojmë se në ndeshjen e përmendur në Anfield, Liverpooli fitoi me rezultat të thellë 4-0 kundër Galatës dhe kështu bëri një kthesë pas humbjes në ndeshjen e parë prej 1-0, duke u kualifikuar në çerekfinale.
Ndryshe, Lang është ftuar nga kombëtarja e Holandës dhe është pjesë e ekipit për ndeshjet miqësore ndaj Norvegjisë të premten dhe ndaj Ekuadorit të martën. /Telegrafi/