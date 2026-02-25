Njësia speciale ukrainase “Artan” realizoi aksion fantastik kundër forcave ruse
Njësia speciale e inteligjencës ushtarake të Ukrainës “Artan” raportoi se ka kryer me sukses një ofensivë pranë Stepnohirskut, në drejtimin e Zaporizhzhias.
Operacioni u realizua me koordinim të lartë dhe synonte të dobësonte pozicionet ruse në këtë rajon strategjik.
Një pjesë thelbësore e këtij sulmi ishte ndërprerja e rrugëve kryesore logjistike të forcave ruse, duke kufizuar aftësinë e tyre për të furnizuar njësitë dhe për të ndërmarrë sulme të mëtejshme.
Ky veprim ka një rëndësi të veçantë për stabilizimin e frontit dhe për të parandaluar përparimin e trupave ruse në sektorin e Stepnohirskut.
Veprimi i njësisë “Artan” tregon kapacitetin e inteligjencës ushtarake ukrainase për të kryer operacione të shpejta dhe taktike, duke ndikuar drejtpërdrejt në dobësimin e strukturave logjistike të armikut dhe forcimin e mbrojtjes së territorit të vendit.
Ndryshe, Rusia ka nisur pushtimin e shtetit ukrainas më 24 shkurt të vitit 2022 duke shkaktuar mijëra viktima dhe dëme të shumta materiale. /Telegrafi/