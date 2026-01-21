Një tjetër banor i ri futet në Big Brother VIP Albania 5
Rogerti është një tjetër banor që i është bashkuar shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5.
Ai është një gazetar i njohur në fushën e sportit.
“Tani po vjen njeriu që do i japi pak dashuri shtëpisë”, u shpreh ai.
Foto: YouTube
I njëjti u fut në shtëpi me mision duke mbajtur maskë në fytyrë, për t'u prezantuar si ish-i dashuri i Lornës.
Në Big Brother në spektaklin e së martës u fut gjithashtu edhe këngëtarja Krusita.
Ndërkohë që dy banorë të tjerë u eliminuan nga gara duke i dhënë fund eksperiencës në këtë format.
Erik Lloshi dhe Aleksandra Qirjazi i dhanë fund këtij rrugëtimi duke humbur mundësinë për të fituar çmimin e madh prej 100 mijë eurosh. /Telegrafi/
