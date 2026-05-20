Një pyetje e drejtuar Modit nga një gazetare norvegjeze shkakton polemika në Indi
Pyetja e një gazetareje norvegjeze drejtuar kryeministrit indian Narendra Modi, ka shkaktuar polemika në vendin e tij.
Modi ishte në një vizitë zyrtare dyditore në Oslo këtë javë. Ndërsa largohej pas një paraqitjeje të përbashkët për shtyp me kryeministrin norvegjez Jonas Gahr Store, gazetarja Helle Lyng e thirri, duke e pyetur pse nuk pranon pyetje, por nuk mori përgjigje, transmeton Telegrafi.
Më vonë, në një konferencë për shtyp nga diplomatët indianë, Lyng pyeti: "Pse duhet t'ju besojmë juve (India)? A mund të përpiqeni të ndaloni shkeljet e të drejtave të njeriut që ndodhin në vendin tuaj".
India i ka hedhur poshtë akuzat, duke theksuar "angazhimin e saj ndaj drejtësisë dhe lirisë".
Lyng më vonë i tha BBC Hindi se ishte "detyra" e saj të bënte pyetjet.
Modi nuk ka mbajtur një konferencë tradicionale solo për shtyp që nga marrja e detyrës në vitin 2014 dhe rrallë është përgjigjur pyetjeve nga gazetarët gjatë udhëtimeve të tij jashtë vendit.
Lyng është përballur me reagime të ashpra në internet dhe tallje pas shkëmbimit, me disa përdorues të mediave sociale në Indi që e kanë quajtur atë një "fabrikë të huaj" dhe një "spiune" dhe e kanë akuzuar atë për përpjekje për të turpëruar Indinë në skenën globale.
Disa kanale lajmesh indiane e kanë kritikuar gjithashtu qasjen e saj, duke thënë se ishte mungesë respekti ndaj një kreu shteti.
Duke iu drejtuar akuzave të tilla, Lyng i tha BBC Hindi: "Kështu funksionon gazetaria konfrontuese. Duhet të përpiqesh të ndërpresësh. Duhet të përpiqesh të marrësh më shumë përgjigje. Dhe përgjigjet që kërkon. Dhe, jo, nuk i mora ato".
Lyng ishte midis gazetarëve në një aktivitet në Oslo ku dy kryeministrat thanë se nuk do të pranonin pyetje.
Ndërsa po largoheshin, ajo thirri: "Kryeministër Modi, pse nuk pranon disa pyetje nga shtypi më i lirë në botë?" Ai nuk u përgjigj.
Lyng më vonë ndau një video të shkëmbimit në X, së bashku me postime që ngrinin shqetësime në lidhje me lirinë e shtypit dhe të drejtat e njeriut në Indi.
Video të tjera e treguan atë duke u përpjekur t'i bënte Modit një pyetje pasuese përpara se zyrtarët ta ndalonin. Më vonë, ambasada indiane në Norvegji ndau postimin e Lyng në X dhe e ftoi atë në një konferencë shtypi në mbrëmje, duke thënë se ishte "shumë e mirëpritur" për të bërë pyetjet e saj atje.
Në konferencë, Lyng pyeti pse Indisë duhet t'i besohet pavarësisht akuzave për shkelje të të drejtave të njeriut - një pyetje që ajo tha se donte t'ia bënte Modit.
Diplomatja e lartë indiane Sibi George i hodhi poshtë akuzat, duke thënë se Kushtetuta e Indisë garanton demokracinë dhe liritë e mendimit, shprehjes, besimit dhe adhurimit.
"Njerëzit nuk e kuptojnë shkallën e Indisë. Ata lexojnë një ose dy raporte të botuara nga disa OJQ të braktisura nga Zoti dhe injorante dhe pastaj vijnë dhe bëjnë pyetje. Mos u shqetësoni për këtë. Ne jemi krenarë që jemi demokraci; ne jemi një shoqëri demokratike për shekuj me radhë", shtoi ajo.
Lyng më vonë i tha BBC Hindi se shkruan për gazetat kombëtare në Norvegji dhe tha se pyetjet e saj mbi shkeljet e dyshuara të të drejtave të njeriut në Indi bazoheshin në atë që ajo e quajti "burime të besueshme", duke përfshirë organizata globale si Amnesty International dhe Human Rights Watch.
"E di që kryeministri juaj nuk i pëlqen të pranojë pyetje, por ishte detyra ime të bëja pyetje", tha ajo.
India u rendit e 157-ta nga 180 vende në Indeksin e fundit vjetor Botëror të Lirisë së Shtypit të publikuar nga Reporterët pa Kufij muajin e kaluar - një listë që Norvegjia e ka kryesuar për disa vite tani. /Telegrafi/
