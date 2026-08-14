Nicole Kidman në një intervistë të re: Jam e hapur për dashuri
Nicole Kidman ka folur hapur për kapitullin e ri në jetën e saj, duke thënë se është e gatshme ta “përqafojë dashurinë”, në një kohë kur janë shtuar spekulimet se aktorja mund të ketë nisur një romancë të re pas divorcit nga Keith Urban.
“Gjithmonë kam dashur të bëj një jetë të menduar mirë”, ka thënë aktorja në një intervistë për British Vogue, të publikuar të enjten, ku ka folur edhe për divorcin.
“Dhe çfarë do të thotë kjo? Të provosh gjëra, të gabosh, të dështosh, të ngrihesh sërish, të vazhdosh përpara, të përqafosh dashurinë, të qëndrosh me zemër të hapur dhe të jesh e hapur ndaj mundësive”, është shprehur ajo.
Ylli 59-vjeçar i filmit “Practical Magic 2” ka pranuar se nuk e kishte imagjinuar se jeta e saj do të merrte këtë drejtim.
“Por tani kështu është”, ka thënë Kidman. “Bën të gjitha këto plane dhe ke ide se si do të duket gjithçka, dhe më pas gjërat thjesht nuk ndodhin ashtu. Duhet të përshtatesh”, ka shpjeguar aktorja.
“E ardhmja ime tani është plotësisht e panjohur”, ka shtuar fituesja e “Oscar”-it, duke pranuar se kjo ndjesi është e pazakontë për të.
“Për një moment isha shumë e frikësuar dhe thellësisht e cenueshme, dhe kjo të bën të ndihesh plotësisht e ekspozuar. Në të njëjtën kohë mendova: ‘Mund të mos përballem me këtë dhe thjesht të mbyllem në vetvete, ose mund të vazhdoj përpara me një sasi të madhe shprese’”, ka rrëfyer ajo.
Kidman u nda nga muzikanti Keith Urban vitin e kaluar, pas pothuajse dy dekadash martesë. Çifti ka dy vajza, Sunday Rose, 18 vjeçe, dhe Faith Margaret, 15 vjeçe. Divorci i tyre u finalizua zyrtarisht në janar të këtij viti.
Aktorja ka treguar se koha dhe ajo që i quan “mentorë të jashtëzakonshëm” e kanë ndihmuar të përshtatet me realitetin e ri.
“Ndonjëherë më thoshin: ‘Nicole, ndonjëherë thjesht duhet ta përballosh goditjen’”, ka treguar ajo. “Kur e pranon këtë, në vend që të thuash: ‘Nuk është e drejtë’, i thua vetes: ‘Po, nuk është e drejtë. Por disa gjëra në jetë thjesht nuk janë të drejta’.”
“E njoh karakterin tim. E njoh talentin tim. E di kush jam. Nëse gaboj, nëse diçka nuk funksionon apo nëse më ndodh diçka poshtëruese në jetë, është në rregull. Edhe njerëz të tjerë kanë kaluar nëpër të njëjtat gjëra dhe kjo është në rregull. Nuk duhet t’u japim kaq shumë peshë”, ka shtuar Kidman.
Aktorja ka treguar gjithashtu se në vendimet e saj udhëhiqet më shumë nga emocionet sesa nga analiza e tepërt.
“Më udhëheq zemra. Thjesht pyes veten: ‘Në rregull, çfarë po ndiej në këtë situatë? Do ta provoj’. Kjo i befason njerëzit, sepse mendoj se ata presin që të jem shumë më e matur, por në fakt nuk jam”, ka deklaruar ajo.
Muajin e kaluar, ylli i serialit “Big Little Lies” tërhoqi vëmendjen e mediave pasi u pa në shoqëri të afërt me Michael Reinstein, një investitor në sektorin e kapitalit privat, gjatë pushimeve të saj në Itali.
Momente të tilla nxitën menjëherë spekulimet për një lidhje të re, por Kidman deri tani nuk i ka konfirmuar këto zëra.
Ndërkohë, edhe Keith Urban është lidhur nga mediat me këngëtaren e muzikës country Karley Scott Collins. Megjithatë, 26-vjeçarja i ka mohuar këto raportime. /Telegrafi/