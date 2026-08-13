David Foster reagon pas akuzave se i injoroi Meghan dhe Princ Harry në festë: Nuk kishte asnjë moment të sikletshëm
Producenti dhe kompozitori muzikor David Foster ka folur pasi një video e tij ku takohet me Meghan Markle dhe Princin Harry në një aktivitet bamirësie shkaktoi reagime të shumta në rrjetet sociale.
Foster i shpjegoi revistës People se ai i kishte përshëndetur tashmë Princin Harry dhe Meghan Markle në galën e 40-vjetorit të fondacionit të tij përpara se momenti të kapej në kamera. Ndërsa Meghan iu afrua, Foster kaloi pranë saj. Pamjet filluan të qarkullonin shpejt në mediat sociale dhe shkaktuan reagime të shumta.
Foster (76) pretendon se foli me Harryn dhe Meghanin në hyrje, dhjetë minuta para takimit të tyre para fotografëve, takim që më vonë u bë viral.
"Të dy me mirësi dhe vetëmohim gjetën kohë dhe bënë më shumë se ç'duhej për të folur me të gjithë. Harry dhe Meghan janë miq të dashur të mi", tha Foster.
Muzikanti shtoi se nga regjistrimi shihet se nuk ka pasur asnjë moment të pakëndshëm apo injorim të qëllimshëm.
"Kushdo që shikon mund të shohë se nuk pati asnjë moment të sikletshëm, dhe sigurisht asnjë injorim", tha Foster, duke e përshkruar reagimin e publikut ndaj asaj që ai e quajti një keqkuptim të thjeshtë në pozicionim si një gënjeshtër të dhimbshme.
Një burim konfirmoi gjithashtu për Page Six se Meghan (45) dhe Harry (41) përshëndetën Foster përpara se të kapej momenti që ngjalli vëmendjen e publikut.
Në video, Foster shihet duke folur me Harry-n, ndërsa princi e përkëdhel në shpinë. Pas kësaj, Foster kalon pranë Meghan-it. Kur ai më vonë u ribashkua me çiftin, gruaja e Foster-it, Katharine McPhee, ishte pranë tij. Foster më pas u përkul për të folur me Harry-n në vend të grave të tyre.
Meghan dhe McPhee, 42 vjeç, dukeshin sikur po qeshnin gjatë bisedës së burrave të tyre. Reagimet nga përdoruesit e mediave sociale ishin të ndara. Ndërsa disa e akuzuan Foster se "e injoroi" Meghan, të tjerë pohuan se nuk kishte asnjë dramë mes tyre.
Përfaqësuesit e Harry-t dhe Meghan-it ende nuk kanë folur. Harry dhe Meghan kanë qenë miq me Foster-in dhe McPhee-n për vite me radhë, dhe Harry ka një marrëdhënie veçanërisht të ngushtë me producentin e muzikës. Marrëdhënia e tyre më parë është përshkruar si një marrëdhënie "baba dhe bir".
McPhee foli për marrëdhënien e tyre në një intervistë me Access Hollywood në vitin 2020.
"Ata kanë një marrëdhënie shumë, shumë të mirë me Harry-n. Janë shumë të ëmbël... Ne thjesht mbajmë kontakt me ta", tha McPhee në atë kohë.
Këngëtarja e njeh Meghan-in edhe që nga ditët e tyre të shkollës, megjithëse nuk kanë ndjekur shkollën në të njëjtën kohë.
"Isha në shkollë të mesme kur ajo ishte në gjimnaz. Kështu që luajta në disa shfaqje me të", shpjegoi McPhee. /Telegrafi/