Kourtney Kardashian mbështet bashkëshortin e saj në premierën e dokumentarit të tij: Dashuria është më e zhurmshme se frika
Kourtney Kardashian mori pjesë në premierën e dokumentarit të ri të bashkëshortit të saj Travis Barker me titull "Travis Barker: Louder Than Fear".
Premiera u mbajt në Muzeun e Akademisë së Filmit dhe në të morën pjesë disa anëtarë të familjes së tij, përfshirë vajzën e tij Alabama Luella Barker, djalin Landon Barker dhe vajzën e adoptuar, Atiana De La Hoya.
Me atë rast, Kardashian i dha bashkëshortit të saj mbështetje të sinqertë dhe ndau foto nga premiera në Instagramin e saj.
“Dashuria është më e zhurmshme se frika, natë e bukur”, shkroi ajo në mbishkrimin e postimit.
Premiera vjen ndërsa filmi i ri i Barkerit hedh një vështrim prapa në përvojat që kanë formësuar jetën dhe karrierën e tij, përfshirë traumën që pësoi pas një rrëzimi avioni në vitin 2008.
Regjisorët e dokumentarëve Justin Krook dhe Michael Dwyer deklaruan më parë se marrëdhënia e Kardashian me Barker u bë një pjesë e rëndësishme e historisë.
"Mendonim se e kishim përfunduar filmin katër ose pesë vjet më parë, por doli që kishim vetëm gjysmën e filmit. Nuk kishim një fund sepse Travis ende nuk e kishte gjetur atë paqe", tha Krook.
Gjithashtu, Barker foli së fundmi për rëndësinë e komunikimit në martesën e tij me Kardashian.
"Ne përpiqemi të mos shkojmë kurrë në shtrat të zemëruar me njëri-tjetrin. Mundohemi të zgjidhim çdo problem. Thjesht gjetja e çdo problemi në mënyrë që të mos shkosh në shtrat duke u ndjerë i lidhur është shumë e rëndësishme", tha ai.