Ariana Grande është përsëri në një lidhje me ish-të dashurin Ricky Alvarez, këngëtarja publikoi foto të përbashkëta
Këngëtarja amerikane Ariana Grande është sërish në një lidhje me balerinin Ricky Alvarez dhe tani e ka konfirmuar publikisht romancën e saj të ripërtërirë në Instagram.
Grande postoi një sërë fotosh në rrjetin social, përfshirë ato të saj së bashku me Alvarez. Në njërën foto, Alvarez shihet duke e përqafuar rreth shpatullave, ndërsa të dy janë fotografuar nga qafa e poshtë.
Edhe pse nuk i tregoi fytyrat e tyre, këngëtarja e etiketoi Alvarezin në foto, duke e bërë të qartë se ata po rikthehen bashkë.
Në një foto tjetër, çifti është i përqafuar, ndërsa Grande mban krahë të purpurt. Këngëtarja ndau disa selfie të saj dhe të qenve të saj së bashku me fotot, dhe shkurtimisht e përshkroi postimin me simbole.
(Foto: Screenshot/ Instagram)
Alvarez ndau gjithashtu disa postime në lidhje me Granden. Ai postoi një foto të këngëtares e veshur me një bluzë me fjalët "Petal" në profilin e tij në Instagram, dhe më pas ndau një foto të të dyve duke u përqafuar.
Grande dhe Alvarez ishin në lidhje për herë të parë nga viti 2015 deri në vitin 2016. Ata u rikthyen së bashku pasi këngëtarja i dha fund lidhjes së saj trevjeçare me aktorin Ethan Slater.
Alvarez ka mbetur pranë familjes së saj gjatë viteve dhe mbështetja e saj është veçanërisht e rëndësishme për të. Ai gjithashtu mori pjesë në disa koncerte të mbajtura nga Grande si pjesë e turneut të saj.
(Foto: Screenshot/ Instagram)
Këngëtarja njoftoi më parë se do të merrte një pushim nga sytë e publikut pas përfundimit të turneut. Siç u tha, ajo dëshiron të pushojë pas një periudhe të shënuar nga vëmendja intensive e publikut dhe angazhimet e shumta në punë. Gjatë pushimit, Grande planifikon të kalojë më shumë kohë me familjen, miqtë dhe Alvarezin e saj.
Grande dhe Alvarez u takuan në vitin 2014, kur ai u bë balerini i saj zëvendësues. Më vonë ai iu bashkua asaj në turneun e saj "Honeymoon" në vitin 2015. /Telegrafi/