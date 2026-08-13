Matthew Rhys zbulon se si i zgjedh rolet: Kushdo që paguan më shumë fiton
Matthew Rhys nuk ngurron të jetë i drejtpërdrejtë kur flet për atë që e tërheq drejt projekteve të caktuara. Ylli i serialit “Widow’s Bay” dhe partnerja e tij prej vitesh, Keri Russell, folën së fundmi për nominimet e tyre për çmimet Emmy në një intervistë të përbashkët për Variety, ku aktorit iu kërkua të tregonte se si i zgjedh rolet.
Përgjigjja e tij ishte e drejtpërdrejtë dhe me humor.
“Paratë”, u përgjigj menjëherë aktori 51-vjeçar nga Uellsi. “Gjithçka varet nga paratë”.
@varietymagazine #MatthewRhys jokes that he chooses projects based on “cash”: “Whatever pays most wins. Three children and a mortgage I’ll get after it. I have no shame. I'll whore myself with the best of them." #KeriRussell adds that #WidowsBay ♬ original sound - Variety
Teksa Russell qeshte, Rhys vazhdoi në të njëjtin stil: “Kush paguan më shumë, fiton. Është shumë e thjeshtë. Kam tre fëmijë dhe një kredi për shtëpinë, kështu që do ta pranoj punën. Nuk kam turp. Do ta shes veten si çdo njeri tjetër.”
Megjithatë, më pas ai u bë më serioz duke shpjeguar se “Widow’s Bay” ishte një rast krejt tjetër.
“Sinqerisht, nuk kisha parë kurrë më parë një skenar si ai i ‘Widow’s Bay’. Kisha dëshirë të dëshpëruar të bëhesha pjesë e tij”, tha aktori.
Në serialin horror-komedi të Apple TV+, Rhys luan kryetarin e bashkisë së një qyteti të vogël në New England, i cili përpiqet të nxisë turizmin në një ishull për të cilin banorët besojnë se është i mallkuar.
Seriali, i krijuar nga Katie Dippold, skenariste e njohur për punën e saj në “Parks and Recreation”, ka marrë këtë vit gjithsej 19 nominime për çmimet Emmy.
Rhys tregoi se një tjetër element që e bindi të merrte pjesë në projekt ishte fakti që regjisori i vlerësuar Hiro Murai do të drejtonte pesë nga dhjetë episodet.
“Kur mora vesh se Hiro Murai do të ishte regjisor, mendova: ‘O Zot’”, tha Rhys, përpara se të shtonte me shaka: “Dhe sigurisht, edhe paratë”.
Apple nuk ka bërë të ditur se sa është paguar Rhys për rolin që i solli nominimin për Emmy.
Partnerja e tij, Keri Russell, 50 vjeçe, e njohur për rolin në serialin “The Diplomat”, tha se Rhys shpesh është skeptik ndaj projekteve që pranon, por këtë herë ajo e kishte kuptuar menjëherë se diçka ishte ndryshe.
“Është i vetmi projekt pas të cilit ai ka ardhur ndonjëherë në shtëpi dhe unë kam menduar: ‘Oh, këtij vërtet i pëlqen’”, tha Russell.
Sipas The Independent, Rhys dhe Russell nuk janë të vetmit që kanë vlerësuar serialin, ku luajnë edhe Stephen Root, Kevin Carroll, Dale Dickey, Kate O’Flynn dhe Kingston Rumi Southwick.
Seriali i kufizuar u shfaq premierë në prill me një vlerësim prej 100 për qind nga kritikët në Rotten Tomatoes. Edhe pse më vonë kjo shifër ka rënë, ajo vazhdon të jetë jashtëzakonisht e lartë, në 98 për qind.
Edhe regjisori fitues i “Oscar”-it, Guillermo del Toro, e ka lavdëruar serialin në rrjetin social X.
- YouTube youtu.be
“Nëse më lejohet ta them, sipas mendimit tim, ‘Widow’s Bay’ mund të jetë fare lehtë seriali më i mirë që kemi parë në platformat streaming prej një kohe të gjatë dhe, pa dyshim, një nga shembujt më fascinues të mjeshtërisë së rrëfimit në zhanrin horror”, kishte shkruar ai në maj.
Aktorja Betty Gilpin, e cila është nominuar për Emmy për rolin e saj si e ftuar në një episod të serialit, beson se suksesi i “Widow’s Bay” lidhet pikërisht me faktin se seriali i jep publikut atë që dëshiron.
“Ata kanë bërë gjënë më brilante që kam parë ndonjëherë”, tha ajo në fillim të këtij muaji për IndieWire.
Sipas saj, seriali është një kundërpërgjigje ndaj televizionit të sigurt, të ndërtuar sipas algoritmeve dhe formulave të përsëritura, duke arritur megjithatë një sukses të madh te publiku.
“Është jashtëzakonisht e kënaqshme”, u shpreh Gilpin. /Telegrafi/