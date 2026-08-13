Nicole Kidman për martesën me Tom Cruise: Isha shumë e re, u dashuruam marrëzisht atëherë
Aktorja Nicole Kidman reflektoi mbi martesën e saj me Tom Cruise duke deklaruar se është një pjesë krejtësisht e natyrshme e jetës së saj.
Kidman deklaroi se ndihet rehat në evente të rëndësishme si sfilatat e modës dhe tapetet e kuq.
"Duhet të mbash mend se për shkak të personit me të cilin u martova kaq e re, u shtyva ta bëja këtë që në moshën 22 vjeç. Isha shumë e re", tha ajo.
Duke komentuar martesën e saj të hershme me Cruise, ajo deklaroi se papritmas mbushi 23 vjeç dhe kishte një burrë yll filmi.
"Më dukej krejtësisht e natyrshme. Ne thjesht u dashuruam marrëzisht dhe ishte kaq e thjeshtë", tha ajo.
Kidman deklaroi se gjatë asaj periudhe, shumë ishin kundër marrëdhënies së tyre.
"Mbaj mend që njerëzit më thoshin: 'Kjo do të ndikojë vërtet në karrierën tënde'. Unë thashë se nuk isha e interesuar, isha e dashuruar dhe doja të martohesha", tha ajo.
Kidman dhe Cruise ishin të martuar për më shumë se 10 vjet, përpara se të divorcoheshin zyrtarisht në gusht të vitit 2001. Çifti u takua në sheshxhirimin e filmit të vitit 1990 "Days of Thunder". Ata luajtën në disa filma së bashku, dhe duke kujtuar marrëdhënien e saj me Cruise gjatë një interviste me Vanity Fair, Kidman foli më parë për divorcin.
"Kisha shumë kohë vetëm, gjë që ishte mirë sepse isha fëmijë kur u martova për herë të parë. Kisha nevojë të rritesha", tha ajo.
Ajo u martua me këngëtarin Keith Urban në vitin 2006. Çifti njoftoi divorcin në vitin 2025 pas 19 vitesh martesë. Ata kanë së bashku vajzat Sunday Rose dhe Faith Margaret. Në një intervistë të mëparshme me New York Magazine, Kidman zbuloi pse nuk i pëlqente të fliste për martesën e saj me Cruise.
"Të qenit e martuar me Tom Cruise në moshën 22 vjeç është diçka për të cilën gjithmonë ngurroj të flas, sepse tani jam e martuar me një burrë që është dashuria ime e madhe dhe kjo është mungesë respekti ndaj tij. U martova për dashuri, por të qenit e martuar me një burrë jashtëzakonisht të fuqishëm më pengoi të ngacmohesha seksualisht. Do të punoja, por isha ende shumë e mbyllur në vetvete", tha ajo. /Telegrafi/