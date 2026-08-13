Publikohet një njoftim paraprak për filmin "Animals" me protagonistë Ben Affleck dhe Kerry Washington: Rrëmbimi i djalit të tyre ua kthen jetën në ferr
Një njoftim paraprak është publikuar për trillerin "Animals", me protagonistë Ben Affleck dhe Kerry Washington. Filmi del në kinema më 9 tetor.
Filmi ndjek një politikan dhe gruan e tij në momentin kur djali i tyre rrëmbehet. Videoja paralajmëruese tregon jetën e tyre familjare përpara se një telefonatë të shkaktojë një sërë ngjarjesh dhe të paralajmërojë hetimin e rrëmbimit.
"Kur djali i tyre rrëmbehet, një kandidat për kryetar bashkie në Los Angeles dhe gruaja e tij përfshihen në një rrjet mashtrimesh. Ndërsa përpiqen të mbledhin para për shpërblimin, ata detyrohen të marrin vendime që mund ta shkatërrojnë botën e tyre", thuhet në përmbledhje.
“Animals” është projekti i ri i Affleck, në të cilin ai luan rolin kryesor, drejton, prodhon dhe bashkëshkruan. Ai e shkroi skenarin me Connor O. McIntyre dhe Billy Ray, ndërsa bashkëpunëtori i tij prej shumë kohësh, Matt Damon, është ndër producentët, së bashku me producenten e filmave Luciana Damon.
Në film luajnë gjithashtu Steven Yeun, Gillian Anderson, Adriana Paz, Ray Fisher, Matt Gerald, Jacob Estrada dhe Luis Gerardo Méndez. Është një titull i ri nga kompania e prodhimit Artists Equity, pas së cilës qëndrojnë Damon dhe Affleck. /Telegrafi/
- YouTube youtu.be