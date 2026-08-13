Nicole Kidman pas divorcit nga Keith Urban: Jam e hapur ndaj dashurisë
Nicole Kidman ka folur hapur për një kapitull të ri në jetën e saj pas divorcit nga Keith Urban, duke thënë se është e hapur ndaj dashurisë dhe ndaj mundësive të reja që mund t’i sjellë e ardhmja.
Në një intervistë për British Vogue, aktorja 59-vjeçare tha se gjithmonë ka dashur të jetojë me vetëdije dhe të jetë e gatshme të provojë gjëra të reja, të gabojë, të dështojë dhe të ringrihet.
Ajo theksoi se për të është e rëndësishme të 'përqafojë dashurinë, të mbetet me zemër të hapur dhe të jetë e hapur ndaj mundësive'.
Nicole
Kidman pranoi se nuk e kishte imagjinuar se jeta e saj do të merrte këtë drejtim.
Pas planeve që kishte bërë për të ardhmen, tani përballet me një periudhë të panjohur, të cilën e cilësoi si një ndjesi të pazakontë.
Aktorja tregoi gjithashtu se ka kaluar momente frike dhe cenueshmërie të madhe, por vendosi të mos mbyllet në vetvete.
Në vend të kësaj, zgjodhi të ecë përpara me shpresë dhe ta pranojë jetën ashtu siç vjen.
Nicole dhe Keith
Nicole Kidman dhe Keith Urban u ndanë pas gati dy dekadash martesë dhe divorci i tyre u finalizua zyrtarisht në janar të këtij viti.
Çifti ka dy vajza, Sunday Rose, 18 vjeçe, dhe Faith Margaret, 15 vjeçe. /Telegrafi/