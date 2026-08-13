Kylie Kelce për abortin e saj: Isha e mbingarkuar, është në rregull të jesh e trishtuar
Kylie Kelce ka vendosur të flasë hapur për abortin që përjetoi para lindjes së katër vajzave të saj.
Ajo iu përgjigj pyetjes së një fansi në një episod të ri të podkastit "Not Gonna Lie" në lidhje me faktin nëse kishte frikë të përpiqej të mbetej shtatzënë përsëri pas një aborti spontan.
"Po, isha e tmerruar. Edhe kur mbeta shtatzënë, frika nuk u zhduk. Çdo javë kontrolloja se cilat ishin shanset që kjo shtatzëni të zgjaste. Pastaj, kur hyra në tremujorin e dytë, pyesja veten se cilat ishin shanset që ta takoja këtë fëmijë. Në fund të tremujorit të dytë, e ndryshova këtë. Pastaj pyesja veten se cilat ishin shanset që nëse do të lindja sot, fëmija të mbijetonte", tha ajo.
Kylie pranoi se ky proces mendimi nuk ishte i shëndetshëm, por ishte i dobishëm për të në atë kohë.
"Mendoj se do të mbetet me mua përgjithmonë. Kam të njëjtat ndjenja gjatë pjesës tjetër të shtatzënive të mia. Kam përjetuar humbje dhe është në rregull të kesh atë pikëllim. Do të jetë diçka që mund të vijë kur më pak e pret. Nëse nuk do ta kisha provuar përsëri, nuk do ta kisha Wyatt-in. Mendoj se ndonjëherë duhet të ndjekësh rrugën e vështirë dhe të provosh përsëri", tha ajo.
Kylie dhe Jason tani kanë vajzat Wyatt, Elliotte, Bennett dhe Finn. Ajo më parë foli hapur për përvojën e saj me abortin gjatë një episodi emocional të podkastit të saj në tetor 2025.
"Më dukej sikur gjithçka ishte në lëvizje të ngadaltë dhe ata nuk mund ta gjenin foshnjën në doppler. E thirra mamin dhe i thashë se nuk mund t'ia tregoja Jasonit sepse ishte ditëlindja e tij. Më dukej shumë budallallëk sepse padyshim do t'i tregoja burrit tim çfarë kishte ndodhur, dhe e bëra. Ishte e vështirë për të dy ne", tha ajo. /Telegrafi/