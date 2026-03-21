Nicole Kidman është lidhur me aktorin australian Simon Baker, të kapur për dore në premierën e serialit
Nicole Kidman dhe aktori i famshëm australian Simon Baker thuhet se kanë kaluar më shumë kohë së bashku që kur Kidman i dha fund martesës së saj me këngëtarin Keith Urban. Ata madje u fotografuan duke mbajtur duart në premierën e serialit të tyre të ri.
Burime i thanë The Sun se aktori dhe fituesi i çmimit Oscar janë rilidhur dhe se miqësia e tyre po shndërrohet në diçka më të ngushtë.
Edhe pse të dy janë shumë të fshehtë kur bëhet fjalë për jetën e tyre private, afërsia mes tyre u vu re përsëri gjatë daljeve dhe eventeve të përbashkëta në Australi.
Një burim tha: "Nicole ndihet rehat me Simonin. Pas divorcit nga Keith, ajo dëshiron të jetë e rrethuar nga njerëz që e njohin dhe e mbështesin. Simon i ofron asaj atë lloj miqësie dhe mirëkuptimi".
“Në festën pas festës, ata qëndruan të afërt gjithë natën dhe biseduan thellë”, shtoi burimi.
Në trillerin "Scarpetta", Kidman (58) luan rolin e patologes mjeko-ligjore Dr. Kay Scarpetta, ndërsa Baker (56) luan rolin e bashkëshortit të saj, Benton Wesley. Gjithashtu, në vitin 2022, Kidman dhe Baker u shfaqën si çift i martuar në serialin "Roar".
Kidman dhe Baker njiheshin shumë kohë përpara se të fillonin të punonin së bashku. Fituesja e çmimit Oscar ishte kumbara e djalit të Baker, të cilin e kishte me ish-gruan e tij, Rebecca Rigg. Çifti ishte i martuar nga viti 1998 deri në vitin 2020.
Ju kujtojmë se Nicole paraqiti kërkesë për divorc nga Urban (58) në shtator pas 19 vitesh martesë. Divorci u finalizua në janar. /Telegrafi/