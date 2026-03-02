"Nga të panjohur në shokë të vërtetë", Klodi e Londrimi ruajnë miqësinë e fortë pas BBVK
Pas përfundimit të Big Brother VIP Kosova, dyshja Londrim dhe Klodi janë parë sërish bashkë, duke treguar se marrëdhënia e tyre nuk ka mbetur vetëm brenda mureve të shtëpisë.
Një postim i përbashkët në rrjetet sociale ka tërhequr menjëherë vëmendjen e fansave të tyre.
Të veshur me veshjet e natës finale, dyshja duket se e kanë shkrepur fotografinë menjëherë pas përfundimit të spektaklit, duke ruajtur emocionet e asaj mbrëmjeje të madhe.
Klodian/Instagram
Në përshkrimin e fotografisë, Klodi shkroi: “Vëllezër me zgjedhje, të lidhur nga zjarri. Nga të panjohur u bëmë njerëz të vërtetë brenda shtëpisë më të çmendur, ajo që ndërtuam është më e madhe se loja. Respekt, besnikëri, kujtime për jetën. Unë dhe Londrimi, gjithmonë të vërtetë”.
Ky mesazh nxiti reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët e interpretuan si një konfirmim se miqësia e tyre vazhdon edhe jashtë lojës.
Komentet ishin pozitive, me shumë fansa që vlerësuan lidhjen e krijuar mes tyre gjatë rrugëtimit në format.
Duket se, pavarësisht garës dhe presionit të lojës, raporti mes Londrimit dhe Klodit ka mbetur i fortë, duke dëshmuar se për disa banorë, Big Brother VIP Kosova ishte më shumë se një lojë ishte një përvojë që krijoi lidhje të qëndrueshme edhe pas finales. /Telegrafi/