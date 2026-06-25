Nga shembja e ndërtesave e deri të shkatërrimi i aeroportit të Karakasit, pamje rrëqethëse nga tërmetet e fuqishme që goditën Venezuelën
Udhëtarët e frikësuar vrapuan për të shpëtuar jetën brenda një aeroporti të Venezuelës, pak momente para se tavani i ndërtesës të shembej pjesërisht, ndërsa dy tërmete të fuqishme shkatërruan vendin e Amerikës së Jugut.
Tërmetet e njëpasnjëshme me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ballë shkatërruan pjesë të Aeroportit Ndërkombëtar Simon Bolivar, pak jashtë kryeqytetit të Karakasit, të mërkurën, sipas videos së xhiruar nga ish-ligjvënësi venezuelas Wilmer Azuaje, transmeton Telegrafi.
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Ish-politikani 49-vjeçar ishte brenda aeroportit Maiquetia - qendra më e madhe dhe më e ngarkuar e Venezuelës - pak pas orës 6 të mbrëmjes kur ndërtesa filloi të dridhej me forcë.
Azuaje, ish-deputeti i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, filmoi përvojën e tmerrshme ndërsa panelet dhe tullat binin nga tavani, duke dërguar pluhur që fluturonte nëpër terminal, ndërsa britmat e udhëtarëve të tjerë u mbytën nga tingujt e fortë të përplasjes.
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Dy gra mezi shpëtuan nga rreziku kur një pjesë e ndërtesës u shemb mbi hollin e terminalit.
Azuaje vizitoi ndërtesën e dëmtuar pasi lëkundjet u qetësuan, duke treguar sasinë e mbeturinave që ishin grumbulluar në dysheme dhe tavolina në aeroport.
Dridhjet e dhunshme mbytën të paktën 32 persona dhe lënduan mbi 700 të tjerë, tha presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodriguez.
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Shumica e venezuelasve kishin qenë në shtëpi në kohën e tërmetit, duke festuar Ditën e Betejës së Carabobos, një festë publike që shënon fitoren e vitit 1821 që ndihmoi në sigurimin e pavarësisë së vendit nga Spanja.
Dy epiqendrat ishin të vendosura tre milje larg qytetit Yumare pranë San Felipe, afërsisht 100 milje në perëndim të Karakasit.
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Lëkundjet goditën pak më shumë se 30 sekonda larg, sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së.
Rodriguez tha se shteti La Guaira, i cili strehon aeroportin ndërkombëtar, u godit më rëndë.
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"Dhjetëra ndërtesa janë shembur dhe ne aktualisht po kryejmë përpjekje shumë intensive shpëtimi për të shpëtuar sa më shumë jetë që Zoti na lejon të shpëtojmë", tha ajo herët në mëngjes të enjten. /Telegrafi/