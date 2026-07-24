Nga më të mirët në Kupën e Botës te rrugët e Nju Jorkut, Olise kënaq kalimtarët duke luajtur në park me amatorë
Vetëm pak ditë pas përfundimit të Kupës së Botës, ku kombëtarja franceze u ndal në gjysmëfinale duke humbur ndaj Spanjës (2-0), Michael Olise u bë tema kryesore në rrjetet sociale.
Megjithatë, këtë herë arsyeja nuk janë lëvizjet e tij në skenën më të madhe, por një gjest i pazakontë dhe i lezetshëm gjatë pushimeve të tij në Nju Jork.
Ylli i “Gjelave” dhe Bayern Munichut vendosi të kalonte disa ditë pushim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara se të kthehej në detyrat e klubit.
Megjithatë, dashuria për lojën ishte më e fortë se festa klasike. Në një fushë të vogël në një park të Nju Jorkut, Olise thjesht iu bashkua të panjohurve në një të ashtuquajtur "pickup games", domethënë, një ndeshje e improvizuar midis lojtarëve vendas dhe kalimtarëve. Për djemtë që ndodheshin rastësisht në fushë në atë moment, ishte padyshim ndeshja e jetës.
Videoja, e cila u bë shpejt virale, tregon sulmuesin francez në aksion të plotë, të veshur me rroba krejtësisht të rastësishme dhe me çorape. Ai ishte dukshëm i gëzuar dhe i buzëqeshur gjatë gjithë ndeshjes, dhe pas ndeshjes, ai pozoi për një foto në grup me të gjithë pjesëmarrësit.
Ky veprim merr edhe më shumë peshë kur merr në konsideratë llojin e turneut që luante lojtari i kombëtares franceze. Olise ishte një nga lojtarët kyç për Francën në Kupën e Botës dhe e përfundoi turneun si asistuesi më i mirë i Kupës së Botës me shtatë asistime. /Telegrafi/