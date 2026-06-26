Nga kualifikimi te eliminimi: Tre skenarët që përcaktojnë fatin e Kroacisë në Kupën e Botës
Me një fitore kundër Panamasë (1-0) falë një goli të Ante Budimir në minutën e 54-të, Kroacia mbeti në lojë për fazën eliminatore të Kupës së Botës.
Përpara përfundimit të grupit, “Vatreni” mund të përfundojë në çdo pozicion - nga i pari në të tretin. Gjithçka do të jetë më e qartë nesër pas orës 23:00, kur ndeshjet Kroaci-Gana dhe Angli-Panama luhen në të njëjtën kohë.
Si kujtesë, formati i garës është i tillë që dy ekipet kombëtare më të mira nga secili prej 12 grupeve avancojnë në fazën e 1/16-tës, së bashku me tetë ekipet më të mira të vendit të tretë.
Këto janë tre skenarë për Kroacinë:
Fitorja sjell një kualifikim të sigurt: Nëse Kroacia mposht Ganën, ajo siguron vendin e dytë në grup dhe një kualifikim të drejtpërdrejtë në fazën eliminatore, pavarësisht rezultateve të tjera.
Një barazim është gjithashtu i mjaftueshëm: Një barazim i jep Kroacisë 4 pikë dhe një diferencë golash prej -1. Kjo është matematikisht e mjaftueshme për t'u kualifikuar për tetë ekipet e para të vendit të tretë, pasi Kroacia do të ishte më e mirë se Paraguai (i cili ka 4 pikë, por një diferencë golash më të keqe prej -2). Vlen të përmendet se një pikë e fituar do ta kualifikonte edhe Ganën për në raundin tjetër.
Humbja mund ta eliminojë, por edhe ta kualifikoj: Kroacia teorikisht mund t’ia dalë edhe me një humbje (ata mbeten me 3 pikë), por shanset e tyre për ta bërë këtë bien në mënyrë drastike. Suedia, Ekuadori, Bosnja dhe Hercegovina dhe Paraguai tashmë kanë nga 4 pikë secila dhe me siguri do të përfundonin përpara Kroacisë. Gjithashtu, në rast humbjeje, Koreja e Jugut do të anashkalonte kroatët për shkak të një diference më të mirë golash.
Kroacia do të binte më pas në vendin e 6-të në tabelën e vendeve të treta dhe do të shpresonte që të paktën katër ekipe kombëtare nga grupet e mbetura do të mbeteshin pas saj.
Kroacia aktualisht mban vendin e pestë midis ekipeve të vendit të tretë. Edhe pse kanë rënë me një pozicion pas ndeshjeve të sotme, avantazhi kryesor i trajnerit Zlatko Dalic është se ata ende kanë gjithçka në dorë. /Telegrafi/