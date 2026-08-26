Nga jahti luksoz te avioni privat, Jeff Bezos dhe Lauren Sanchez largohen nga Kroacia
Miliarderi Jeff Bezos dhe bashkëshortja e tij, Lauren Sanchez Bezos, kanë përfunduar qëndrimin e tyre në Kroaci pas katër ditësh lundrimi në Adriatik.
Çifti ka udhëtuar me jahtin luksoz Eos, duke vizituar bregdetin kroat.
Në përfundim të pushimeve, Bezos dhe Sanchez u larguan nga vendi me një avion privat.
Jeff dhe Lauren
Gjatë qëndrimit në Kroaci, Bezos u takua gjithashtu me Jan Koum, bashkëthemeluesin e WhatsApp-it, i cili ndodhej me jahtin e tij luksoz pranë ishullit Mljet.
Në takim ishte i pranishëm edhe miliarderi amerikan Barry Diller.
Lauren
Kjo nuk është hera e parë që Bezos viziton Kroacinë.
Ai ka qenë më parë në Mljet, Dubrovnik dhe Hvar, teksa edhe Jan Koum ka vizituar disa herë bregdetin kroat.
Jeff
Bezos dhe Sanchez vazhdojnë kështu pushimet e tyre luksoze në destinacionet më të njohura të Mesdheut, duke tërhequr vëmendje të madhe gjatë çdo vizite. /Telegrafi/
Avioni privat