Neymar beson se Brazili mund ta sigurojë medaljen e artë të Kupës së Botës 2026
Sulmuesi brazilian, Neymar, beson se ekipi kombëtar mund të fitojë medaljen e artë në Kupën e Botës 2026, me kusht që skuadra të qëndrojë plotësisht e bashkuar.
Ylli 34-vjeçar hyri në fushë si zëvendësues në minutën e 76-të të fitores 3-0 të Brazilit ndaj Skocisë në ndeshjen e tretë të fazës së grupeve të turneut.
Kjo paraqitje shënoi ndeshjen e parë të lojtarit të Santos për ekipin kombëtar që nga 18 tetori 2023, kur ai luajti në një humbje 0-2 kundër Uruguait në kualifikueset e Kupës së Botës.
Rikthimi me fanellën e Selecaos ka rritur entuziazmin te Neymar, i cili beson se ekipi i tij kombëtar mund ta fitojë trofeun e Kupës së Botës këtë vit.
"E dua këtë, dhe nuk jam vetëm unë - e gjithë skuadra, e gjithë skuadra jonë dëshiron të fitojë", tha Neymar. "Nëse bashkohemi, do të kemi një shans të shkëlqyer për të arritur qëllimin tonë [për të fituar titullin]."
Ndryshe, Brazili është kombëtarja më e trofeshme në botë me pesë Kupa të Botës, ndërsa tyre vijnë Gjermania dhe Italia me nga katër dhe Argjentina me tre. /Telegrafi/