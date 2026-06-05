Në rast të rritjes së trafikut në disa pika kufitare, me qëllim të vendosjes së rrjedhës normale të udhëtarëve dhe automjeteve, ekziston mundësia që zbatimi i sistemit EES të pezullohet përkohësisht dhe pjesërisht, përkatësisht regjistrimi mund të kryhet pa marrë të dhëna biometrike, një koncesion që është i vlefshëm deri më 8 korrik të këtij viti, me mundësi zgjatjeje deri më 6 shtator, sipas përgjigjeve të pyetjeve parlamentare të dorëzuara nga zëvendësministri për Mbrojtjen e Qytetarëve të Greqisë, Ioannis Lambropulos, njofton AIM nga Athina.

Radhët kilometrashe në pikat kufitare, veçanërisht në Evzoni, kanë shkaktuar reagime nga hotelierët nga pjesa veriore e vendit, si dhe nga disa deputetë nga parti të ndryshme, të cilët, përmes pyetjeve parlamentare të paraqitura në Ministrinë kompetente, kërkuan përgjigje dhe shpjegime në lidhje me sistemin e ri të BE-së për regjistrimin biometrik të të gjithë shtetasve të vendeve të treta.
Korrespondentja e AIM-s nga Athina shqyrtoi tre përgjigje të pyetjeve parlamentare, dy pyetje nga deputetët e Demokracisë së Re, një nga partia Niki (Fitorja), ndërsa përgjigjet, të gjitha të nënshkruara nga zëvendësministri për Mbrojtjen e Qytetarëve të Greqisë, Ioannis Lambropulos, janë dy nga 21 maji dhe e fundit nga 27 maji 2026.

Nëse analizohen këto përgjigje zyrtare me shkrim nga Ministria e Mbrojtjes së Qytetarëve të Greqisë, e cila është përgjegjëse për kontrollin policor dhe kufitar, del se rregullorja evropiane duhet të zbatohet, megjithatë, ajo jep mundësinë fillimisht deri më 8 korrik, dhe më pas zgjatet automatikisht deri më 6 shtator, nëse ka trafik jashtëzakonisht të lartë dhe radhë tepër të gjata, që autoritetet të zvogëlojnë përkohësisht përdorimin e kontrolleve biometrike në mënyrë që të përshpejtojnë fluksin e pasagjerëve, pra regjistrimi në sistem të kryhet rregullisht, por pa marrë fotografi dhe pa marrë gjurmë gishtash.

"Sipas rregullores, nga 10 prilli 2026, regjistrimi në sistem është i detyrueshëm për të gjitha kalimet e personave që i nënshtrohen regjistrimit, megjithatë, deri më 6 shtator 2026, në rrethana të jashtëzakonshme që çojnë në trafik me intensitet të tillë që koha e pritjes në kalimet kufitare bëhet e tepërt, ekziston mundësia e pezullimit të pjesshëm të përdorimit të EES (regjistrimi në sistem pa marrë të dhëna biometrike). Prandaj, nga 10 prilli 2026, regjistrimi në sistem është i detyrueshëm për të gjitha kalimet, edhe kur nuk merren të dhëna biometrike, ndërsa të gjitha procedurat alternative të parashikuara në nenin 21 të Rregullores (BE) 2017/2226 mbeten të disponueshme në mënyrë operative", thuhet në përgjigjen e Zëvendësministrit./Telegrafi/

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