Nëse ka rradhë të gjata në kufi, sistemi EES në Greqi mund të funksionojë përkohësisht pa marrë të dhëna biometrike.
Në rast të rritjes së trafikut në disa pika kufitare, me qëllim të vendosjes së rrjedhës normale të udhëtarëve dhe automjeteve, ekziston mundësia që zbatimi i sistemit EES të pezullohet përkohësisht dhe pjesërisht, përkatësisht regjistrimi mund të kryhet pa marrë të dhëna biometrike, një koncesion që është i vlefshëm deri më 8 korrik të këtij viti, me mundësi zgjatjeje deri më 6 shtator, sipas përgjigjeve të pyetjeve parlamentare të dorëzuara nga zëvendësministri për Mbrojtjen e Qytetarëve të Greqisë, Ioannis Lambropulos, njofton AIM nga Athina.
Radhët kilometrashe në pikat kufitare, veçanërisht në Evzoni, kanë shkaktuar reagime nga hotelierët nga pjesa veriore e vendit, si dhe nga disa deputetë nga parti të ndryshme, të cilët, përmes pyetjeve parlamentare të paraqitura në Ministrinë kompetente, kërkuan përgjigje dhe shpjegime në lidhje me sistemin e ri të BE-së për regjistrimin biometrik të të gjithë shtetasve të vendeve të treta.
Korrespondentja e AIM-s nga Athina shqyrtoi tre përgjigje të pyetjeve parlamentare, dy pyetje nga deputetët e Demokracisë së Re, një nga partia Niki (Fitorja), ndërsa përgjigjet, të gjitha të nënshkruara nga zëvendësministri për Mbrojtjen e Qytetarëve të Greqisë, Ioannis Lambropulos, janë dy nga 21 maji dhe e fundit nga 27 maji 2026.
Nëse analizohen këto përgjigje zyrtare me shkrim nga Ministria e Mbrojtjes së Qytetarëve të Greqisë, e cila është përgjegjëse për kontrollin policor dhe kufitar, del se rregullorja evropiane duhet të zbatohet, megjithatë, ajo jep mundësinë fillimisht deri më 8 korrik, dhe më pas zgjatet automatikisht deri më 6 shtator, nëse ka trafik jashtëzakonisht të lartë dhe radhë tepër të gjata, që autoritetet të zvogëlojnë përkohësisht përdorimin e kontrolleve biometrike në mënyrë që të përshpejtojnë fluksin e pasagjerëve, pra regjistrimi në sistem të kryhet rregullisht, por pa marrë fotografi dhe pa marrë gjurmë gishtash.
"Sipas rregullores, nga 10 prilli 2026, regjistrimi në sistem është i detyrueshëm për të gjitha kalimet e personave që i nënshtrohen regjistrimit, megjithatë, deri më 6 shtator 2026, në rrethana të jashtëzakonshme që çojnë në trafik me intensitet të tillë që koha e pritjes në kalimet kufitare bëhet e tepërt, ekziston mundësia e pezullimit të pjesshëm të përdorimit të EES (regjistrimi në sistem pa marrë të dhëna biometrike). Prandaj, nga 10 prilli 2026, regjistrimi në sistem është i detyrueshëm për të gjitha kalimet, edhe kur nuk merren të dhëna biometrike, ndërsa të gjitha procedurat alternative të parashikuara në nenin 21 të Rregullores (BE) 2017/2226 mbeten të disponueshme në mënyrë operative", thuhet në përgjigjen e Zëvendësministrit./Telegrafi/