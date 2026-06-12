Nëntë rekordet që mund të thyhen në Kampionatin Botëror 2026
Me Kampionatin Botëror që është duke u zhvilluar, kemi parë disa nga rekordet e vjetra që mund të thyhen në turneun e kësaj vere në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë.
Të enjten në mbrëmje, Afrika e Jugut theu një rekord 20-vjeçar në Kupën e Botës në humbjen 2-0 ndaj Meksikës.
Skuadra e Hugo Broos u bë skuadra e parë që mori dy kartonë të kuq në një ndeshje të Kupës së Botës që nga viti 2006, pasi gjyqtari Wilton Pereira Sampaio, i ndëshkoi Yaya Sithole dhe Themba Zëane me karton të kuq para kohe.
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Ishte një ndeshje hapëse plot ngjarje në Estadio Azteca, përpara asaj që pritet të jetë një turne plot aksion në Amerikën e Veriut.
Në fakt, me 104 ndeshje që luhen në të gjithë garën me 48 ekipe, rekordi për më shumë gola në një turne të Kupës së Botës, i cili aktualisht është 172, ka shumë të ngjarë të thyhet në javët në vijim.
Cilat janë tetë rekordet e tjera që mund të rrëzohen këtë verë?
Siç pritej, fituesit serik Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi kanë mundësinë të thyejnë një numër rekordesh këtë verë së bashku me disa lojtarë të tjerë me përvojë, përfshirë portierin e Meksikës, Guillermo Ochoa.
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Ja ku janë ato rekorde. A do të thyhen në javët në vijim?
– Numri më i madh i golave të shënuar në Kupën e Botës nga një lojtar, i mbajtur nga Miroslav Klose i Gjermanisë me 16, është në rrezik serioz. Kylian Mbappe dhe Lionel Messi aktualisht kanë përkatësisht 12 dhe 13 gola.
– Nëse Cristiano Ronaldo shënon, gjë që, sipas të gjitha gjasave, do të ndodhë, ai do ta thyejë rekordin e tij për numrin më të madh të golave të shënuar në turne. Ai ka shënuar në të pesë Kupat e Botës në të cilat ka luajtur deri më tani (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), duke çuar numrin në gjashtë Kupa Bote.
– Për sa i përket lojtarëve që kanë fituar më shumë ndeshje, rekordi aktual mbahet nga Klose i përmendur më parë, i cili ka 17 fitore për Gjermaninë. Messi, megjithatë, është menjëherë pas tij me 16.
– Pepe është aktualisht golashënuesi më i vjetër në historinë e Kupës së Botës me 39 vjeç e 283 ditë, por ky rekord mund të thyhet në vitin 2026. Ronaldo, i cili mbushi 41 vjeç këtë vit, është një pretendentë përkrah Edin Dzekos dhe Luka Modricit.
– Për sa i përket moshës, rekordi për numrin e lojtarëve mbi 40 vjeç në një turne të vetëm është vetëm një, kështu që ky rekord do të bjerë këtë verë. Tetë lojtarë janë mbi moshën 40 vjeçare, përfshirë Ronaldon, Dzekon, Modricin, Guillermo Ochoan, Fernando Muslerën, Manuel Neurin dhe Vozinhan e Kepit të Gjelbër.
– Asnjë lojtar në historinë e Kupës së Botës nuk e ka fituar Këpucën e Artë dy herë. Kylian Mbappe, James Rodriguez dhe Harry Kane kanë mundësinë ta ndryshojnë këtë.
- Mbappe shpesh luan në mënyrë të shkëlqyer kur rreziqet janë të larta dhe këtë verë, francezi mund të bëhet lojtari i parë që shënon në tre finale të ndryshme të Kupës së Botës, pas golave të shënuar në edicionet e viteve 2018 dhe 2022.
– Nëse Anglia ose Uruguai fitojnë Kupën e Botës 2026, ato do të tejkalojnë rekordin e Italisë prej 44 vitesh midis titujve të Kupës së Botës.
Për ata që nuk janë në dijeni, një total prej 72 ndeshjesh janë planifikuar për më shumë se dy javë nga 11 qershori deri më 27 qershor, kështu që prisni që të paktën një nga këto rekorde të thyhet gjatë asaj periudhe. /Telegrafi/