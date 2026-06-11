Afrika e Jugut futet në histori me rekord negativ në Kupën e Botës, një gjë e tillë nuk ka ndodhur nga viti 2006
Afrika e Jugut ka hyrë në histori në mënyrën më të padëshiruar të mundshme, duke u bërë kombëtarja e parë që merr dy kartonë të kuq në një ndeshje hapëse të Kupës së Botës.
Mesfushori Sphephelo Sithole ishte lojtari i parë që u përjashtua nga loja në minutën e 49-të të ndeshjes ndaj Meksikës, ndërsa situata për “Bafana Bafana” u përkeqësua edhe më shumë kur veterani Themba Zwane u ndëshkua me karton të kuq në minutën e 84-t.
Afrika e Jugut u mposht me rezultat 2-0 nga Meksika në ndeshjen e parë të Botërorit 2026, por përveç humbjes, regjistroi edhe një rekord negativ në historinë e turneut.
“Bafana Bafana” u bë gjithashtu kombëtarja e parë që merr dy kartonë të kuq në një ndeshje të vetme të Kupës së Botës që nga turneu i vitit 2006.
Hera e fundit që ndodhi një gjë e tillë ishte në ndeshjen e famshme mes Portugalisë dhe Holandës në Kupën e Botës 2006, e njohur si një nga përballjet më kaotike në historinë e kompeticionit, ku të dyja kombëtaret mbetën me nga një lojtar më pak pas kartonëve të kuq.
Kështu, Afrika e Jugut do të mbahet mend për një statistikë të padëshiruar, teksa kërkon të rikuperohet në ndeshjet e ardhshme të grupit. /Telegrafi/