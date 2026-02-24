‘Ne nuk jemi humbës - ne jemi fitues’: Ukraina reflekton mbi katër vitet e luftës
Katër vjet më parë, rrugët e Kievit ishin pothuajse të zbrazëta. Pasi Rusia nisi një pushtim në shkallë të plotë të Ukrainës, restorantet u mbyllën dhe rrugët u boshatisën. Snajperët u ngjitën në çatitë mbi ndërtesat qeveritare në qendër të qytetit.
Tani, ndërsa lufta po hyn në vitin e pestë, dyqanet janë të mbushura me njerëz, restorantet janë plot dhe trafiku i orës së pikut bllokon rrugët. Qyteti ndihet i gjallë.
Kur filloi pushtimi, ekspertët dhe udhëheqësit në mbarë botën parashikuan se pjesa më e madhe e Ukrainës mund të merrej me shpejtësi të madhe nga Rusia.
Presidenti rus Vladimir Putin thuhet se tha: “Do të mbarojë brenda disa javësh”.
E zyrtarët e sigurisë së Shteteve të Bashkuara i thanë Newsweek se prisnin që Kievi të binte brenda disa ditësh, me rezistencën e vendit “të neutralizuar” menjëherë pas kësaj.
Por katër vjet më vonë, Rusia ka fituar vetëm rreth 10 përqind të territorit të Ukrainës.
Pozicionet më të afërta të mbajtura nga Rusia tani ndodhen më shumë se 300 km (185 milje) nga Kievi.
Gjatë rrugës, Moska ka humbur terren që dikur e kishte pushtuar, dhe 1.3 milion ushtarë rusë thuhet se janë vrarë ose plagosur rëndë.
Sipas Rusisë, zgjerimi i NATO-s dhe ajo që ajo e përshkruan si militarizim në rritje i Ukrainës mbeten shkaqet rrënjësore të luftës.
Veç këtyre, që nga fillimi i sulmit, dy vende të reja i janë bashkuar NATO-s: Suedia dhe Finlanda, e cila ndan një kufi prej 1,340 km (830 milje) me Rusinë.
Dhe Ukraina ka ndërtuar një nga ushtritë më të mëdha dhe më të gatshme për betejë në Evropë, shkruan Al Jazeera, përcjell Telegrafi.
"Ndërsa luftojmë, nuk jemi humbës; ne jemi fitues. Është e rëndësishme të kujtojmë çdo ditë për ne, kur mbijetojmë, çdo ditë do të thotë fitore për ne, dhe ne duhet të mbahemi fort", ka thënë për Al Jazeera Oleksandr Merezhko, një anëtar i parlamentit të Ukrainës.
Megjithatë, sukseset e Ukrainës në fushën e betejës kanë qenë të kufizuara.
Katër vitet e fundit janë shënuar nga një kundërsulm i dështuar dhe një inkursion i shkurtër në rajonin Kursk të Rusisë që u humb më vonë dhe, bashkë me të, mijëra jetë.
E zëvendësimi i këtyre ushtarëve po rezulton i vështirë, sipas Glib Voloskyi, një studiues në Come Back Alive, një fondacion ukrainas që mbështet ushtrinë dhe veteranët.
"Është viti i katërt i luftës dhe njerëzit që ishin idealistë dhe që ishin të gatshëm të dilnin vullnetarë për të luftuar po mbarojnë", tha Voloskyi për Al Jazeera. "Pra, procesi i mobilizimit po bëhet gjithnjë e më i vështirë dhe Ukraina ka nevojë për stimuj shtesë për të përshpejtuar procesin".
Për të mbështetur përpjekjet e luftës dhe për të mbështetur detyrimet e brendshme të vendit, Ukraina mbështetet te aleatët e saj evropianë.
Në janar, Bashkimi Evropian miratoi një kredi prej 90 miliardë eurosh (106 miliardë dollarë), që pritet të ndihmojë në financimin e nevojave ushtarake të Ukrainës deri në vitin 2027.
Por kjo kredi u vu në pikëpyetje të hënën, në prag të përvjetorit të katërt, pasi Hungaria, udhëheqësi i së cilës është një aleat i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, kërcënoi të mos e respektonte vendimin nëse Ukraina nuk do të rifillonte rrjedhën e naftës ruse në vend nëpërmjet tubacionit Druzhba.
Kështu, me ndihmën e vazhdueshme financiare dhe furnizimet me armë nga Evropa në pikëpyetje, përpjekjet e luftës dhe ekonomia e Kievit mund të falimentojnë së shpejti.
Megjithatë, shumë ukrainas besojnë se lufta do të vazhdojë shumë më tej.
"Nuk e shoh se si kjo luftë mund të përfundojë së shpejti", thotë Volodomyr Proskura, një banor i Lvivit. "Mund të ketë një armëpushim në një moment, por kjo thjesht mund të çojë në një luftë tjetër brenda pak vitesh". /Telegrafi/