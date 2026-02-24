Rutte, në përvjetorin e pushtimit rus: Ukraina ka nevojë për më shumë ndihmë
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, në 4-vjetorin e pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia, deklaroi se NATO do të qëndrojë me Ukrainën "në të gjitha sfidat e ardhshme".
Megjithatë, ai theksoi rëndësinë e vazhdimit të Ukrainës për të marrë ndihmën e nevojshme ushtarake, si dhe se udhëheqësi i Kremlinit, Vladimir Putin, "duhet të tregojë nëse është serioz për paqen", përcjell Telegrafi.
"Ne u mblodhëm këtë mëngjes për të shënuar një tjetër përvjetor të tmerrshëm. Katër vjet luftë të pamëshirshme. Ne kujtojmë sot - dhe çdo ditë - atë që Ukraina ka duruar. Por, ndërsa nderojmë ata që kanë vdekur dhe që po vuajnë, ne gjithashtu kemi shpresë. Të frymëzuar nga katër vjet rezistencë të pathyeshme. Katër vjet rezistencë të palëkundur", ka thënë Rutte.
Ai vuri në dukje se pati për herë të parë nderin të fliste në parlamentin ukrainas vetëm disa javë pas pushtimit të plotë të Rusisë në vitin 2022.
"Në atë kohë, thashë se kjo luftë ka të bëjë me 'të drejtën e një populli sovran për të zgjedhur rrugën e vet. Ka të bëjë me lirinë. Tuajën dhe tonën'. Kjo mbetet e vërtetë edhe sot", vuri në dukje Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s.
Ai vuri në dukje se ishte përsëri në Ukrainë vetëm tre javë më parë.
"Pashë se si Rusia goditi pa mëshirë shtëpitë dhe burimet e energjisë. U takova me banorët e fshatit Yahidne që i mbijetuan brutalitetit të robërisë ruse dhe i bëra homazhe heronjve të rënë në Maidan. Ukraina është një vend heronjsh të qetë, ku si civilët ashtu edhe ushtarët mbajnë barrën e luftës", tha ai.
Sipas Rutte, është jashtëzakonisht e rëndësishme që Ukraina të vazhdojë të marrë ndihmën e nevojshme ushtarake, financiare dhe humanitare.
“Në mënyrë që Ukraina të mund të mbrohet nga terrori rus nga qielli dhe të mbajë vijën e frontit. Kjo mbështetje është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ukraina ka nevojë për më shumë. Sepse premtimi i ndihmës nuk i jep fund luftës. Ukraina ka nevojë për municion sot dhe çdo ditë derisa të ndalet gjakderdhja”, tha Rutte.
Ai vuri në dukje se "Ukraina vazhdon të pengojë agresionin rus dhe, pavarësisht deklaratave të Putinit, Rusia nuk ka qenë në gjendje të realizojë ambiciet e saj në fushën e betejës".
“Putini duhet të tregojë nëse e ka seriozisht paqen. Presidenti (Donald) Trump e ka bërë të qartë që në fillim se dëshiron t'i japë fund luftës tani. Populli ukrainas meriton një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Siguria e tyre është siguria jonë. Nuk mund të ketë paqe të vërtetë në Evropë pa paqe të vërtetë në Ukrainë”. /Telegrafi/