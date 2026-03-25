Në ekran shfaqet foto e tij me Mirin në nominim - Rogerti ulet në gjunjë dhe bën veprimin e papritur
Banorët e Big Brother VIP Albania 5 janë vënë përballë një prej sfidave më të vështira të lojës, 'sfida e mosreagimeve', ku duhet të qëndrojnë plotësisht të qetë pavarësisht situatave që ndodhin rreth tyre.
Për ta bërë provën edhe më sfiduese, në shtëpi janë rikthyer përkohësisht ish-banorë të këtij edicioni, mes tyre Seno dhe Kristi, duke krijuar momente të papritura për konkurrentët aktualë.
Ndërkohë, produksioni ka testuar reagimet e banorëve edhe përmes një lajmi të rremë, ku pretendohej se DJ Gimbo ishte arrestuar.
Megjithatë, banorët janë përpjekur të ruajnë qetësinë dhe të mos bien pre e provokimeve.
Një tjetër moment i papritur ka ardhur kur në monitor është shfaqur një foto e Mirit dhe Rogertit, duke lënë të kuptohet se ata ndodhen në nominim kokë më kokë.
I pari që e vuri re ishte Miri, i cili arriti të mos japë asnjë reagim.
Në të kundërt, Rogerti e ktheu situatën në një moment interesant.
Ai u ul në gjunjë, duke bërë sikur po lutej, dhe më pas iu afrua ekranit ku puthi foton, pikërisht anën ku ndodhej Miri.
“Në rregull, mirupafshim”, u dëgjua të thoshte.
Pas kësaj, të dy banorët dolën në oborr, ku Miri i tregoi Rogertit edhe reagimin e Brikenës kur pa foton në ekran, duke shtuar edhe më shumë kuriozitet për dinamikat brenda shtëpisë. /Telegrafi/