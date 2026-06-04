Në ditëlindjen e 24-të, Gimbo i sjell defatore Selin Bollatit si surprizë
Selin Bollati ka festuar ditëlindjen e 24-të në një organizim privat, të rrethuar nga familjarë, miq të afërt dhe njerëzit më të dashur për të.
Në festë ishte i pranishëm edhe partneri i saj, DJ Gimbo, me të cilin krijoi një lidhje gjatë qëndrimit në Big Brother, lidhje që vazhdon të tërheqë vëmendjen e publikut.
Një nga momentet më të veçanta të mbrëmjes erdhi kur Gimbo vendosi ta surprizonte Selinin.
Foto: TikTok
Ai organizoi ardhjen e defatorëve, të cilët sollën atmosferë festive dhe e bënë atmosferën edhe më të veçantë për vajzën e ditëlindjes.
Pamjet nga surpriza janë shpërndarë në rrjetet sociale, ku kanë marrë komente të shumta nga ndjekësit e çiftit, të cilët kanë vlerësuar gjestin romantik të DJ-it.
Selini dhe Gimbo vazhdojnë të shijojnë historinë e tyre të dashurisë edhe pas përfundimit të spektaklit, duke u shfaqur shpesh së bashku në evente dhe momente nga përditshmëria e tyre.
Defatoret e njëjta duket se kanë qenë edhe në Big Brother, në ditën kur Selin dhe Gimbo patën një dasmë. /Telegrafi/