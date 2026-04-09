Në 33 vjetorin e lindjes, Xhensila: Simbol i ringjalljes, i forcës dhe dritës pas errësirës
Këngëtarja e njohur shqiptare, Xhensila Myrtezaj, feston sot (e enjte) ditëlindjen.
E lindur më 09 prill të vitit 1993, artistja ka mbushur plot 33 vite jetë.
Ajo bën një reflektim në këtë ditë për gjithë sfidat që ka kaluar viteve të fundit, përfshirë periudhën pas ndarjes nga Bes Kallaku.
Në videon me dy fëmijët e saj, Myrtezaj thekson se po feston jo për një vit më shumë, po si dikush që i ka mbijetuar një jete të tërë brenda një viti.
Postimi i plotë (pa ndërhyrje):
"33 per mua eshte me shume se nje numer… eshte simbol i ringjalljes, i forces per te filluar perseri, i drites pas erresires.
Mesove kte vit qe gruaja nuk thyhet nga balta qe i hedhin, ajo behet me e fortë prej saj.
Sot po i fryj qirinjtë jo si dikush qe feston një vit me shume…por si dikush që mbijetoi një jetë të tërë brenda nje viti.
Sot nuk festoj vetem ditëlindjen… festoj veten që u ngrit, qe nuk u dorëzua dhe që vazhdon te zgjedhe jeten.
Dhe prapë jam këtu.
Për veten. Për Ajkën. Për Amen. Më e fortë. Më e qetë. Më unë se kurrë". /Telegrafi/