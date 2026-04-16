“Ndoshta është burrë për ta pranuar”, Stanisic hedh akuza të rënda ndaj yllit të Real Madridit
Josip Stanisic u godit ashpër nga Antonio Rudiger pak para përfundimit të pjesës së parë, por gjyqtari nuk reagoi, dhe Real Madridi e shfrytëzoi menjëherë situatën për të kaluar në avantazh 3-2. Pasi Bayern Munich arriti të fitojë në fund, Stanisic iu kthye mbrojtësit gjerman me një reagim verbal të ashpër.
Duele të forta dhe shumë provokime verbale, pikërisht ajo që i përshtatet stilit të lojës së gjermanit. Megjithatë, Rudiger duket se e teproi sërish, këtë herë ndaj mbrojtësit të Munichut, Stanisic.
Pak para pushimit, ai kreu një ndërhyrje të diskutueshme dhe të dhimbshme ndaj Stanisic, e cila sipas shumëkujt duhej të ndëshkohej. Incidenti la mbrojtësin e Bayernit të irrituar edhe pas fitores 4-3 të kampionëve rekord.
Stanisic kaloi Rudigerin me driblim dhe pasoi për Serge Gnabry në qendër. Menjëherë pas pasimit, qendërmbrojtësi gjerman e goditi me bërryl në anë, dhe ndërsa kroati shtrihej në tokë nga dhimbjet, thuhet se i drejtoi edhe një seri fjalësh fyese.
Në aksionin pasues, Kylian Mbappe shënoi golin e tretë për Realin, duke e çuar rezultatin në 3-2.
“E sheh që po vij dhe thjesht më godet drejtpërdrejt. Në të kaluarën, loja vazhdonte dhe nëse humbje topin, akordohej faull. Ndoshta gjyqtari e harroi atë rregull, nuk e di”, u shpreh Stanisic.
“Çfarë ndodhi ndërsa isha në tokë, mund ta pyesni Tonin për këtë. Sipas mendimit tim, një sjellje e tillë është plotësisht e papranueshme. Vetëm një fjalë, e përdorur dy herë. Mund ta pyesni vetë. Ndoshta ka burrërinë ta pranojë”.
“Nuk dua armiqësi dhe nuk e marr personale. Ndodhi dhe për mua çështja është e mbyllur. Por sjellje të tilla janë të papranueshme”, përfundoi ai./Telegrafi/