Ndërsa Putin po festonte, ukrainasit turpëruan Kremlinin me një operacion sekret
Ndërsa presidenti rus, Vladimir Putin shpallte fitore dhe kontroll mbi Kupiansk, forcat ukrainase po zhvillonin një operacion sekret që demaskoi pretendimet e Kremlinit.
Njësi speciale ukrainase, duke përdorur dronë dhe grupe të vogla sulmuese, depërtuan pas vijave ruse dhe goditën pozicionet kyçe të armikut.
Operacioni u mbajt plotësisht i fshehtë, ndërsa Moska vazhdonte të raportonte “çlirimin” e qytetit.
Në realitet, forcat ruse pësuan humbje të mëdha dhe u detyruan të tërhiqeshin nga disa zona strategjike.
Kjo krijoi një kontrast të fortë mes propagandës zyrtare ruse dhe situatës reale në terren.
Aksioni ukrainas u vlerësua nga analistët si një sukses i rëndësishëm taktik dhe një goditje serioze për imazhin e Kremlinit. /Telegrafi/
