Ndërsa presidenti rus, Vladimir Putin shpallte fitore dhe kontroll mbi Kupiansk, forcat ukrainase po zhvillonin një operacion sekret që demaskoi pretendimet e Kremlinit.

Njësi speciale ukrainase, duke përdorur dronë dhe grupe të vogla sulmuese, depërtuan pas vijave ruse dhe goditën pozicionet kyçe të armikut.

Operacioni u mbajt plotësisht i fshehtë, ndërsa Moska vazhdonte të raportonte “çlirimin” e qytetit.

Në realitet, forcat ruse pësuan humbje të mëdha dhe u detyruan të tërhiqeshin nga disa zona strategjike.

Kjo krijoi një kontrast të fortë mes propagandës zyrtare ruse dhe situatës reale në terren.

Aksioni ukrainas u vlerësua nga analistët si një sukses i rëndësishëm taktik dhe një goditje serioze për imazhin e Kremlinit. /Telegrafi/

