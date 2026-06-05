Ndau bursa për studentët e UP-së, Dr. Metë Shatri premton më shumë mbështetje për të rinjtë
Kandidati për deputet me numër 92 nga Lëvizja Vetëvendosje, Dr. Metë Shatri, prej vitesh njihet për mbështetjen e vazhdueshme ndaj të rinjve dhe studentëve.
Në vitin 2023, përmes ordinancës së tij stomatologjike “Dentline”, ai kishte ndarë 10 bursa nga 500 euro për studentët e dalluar të Universitetit të Prishtinës, duke mbështetur ata në rrugëtimin e tyre akademik.
Për këtë kontribut në përkrahje të arsimit dhe studentëve, dr. Shatri ishte nderuar me mirënjohje nga ish-rektori i Universitetit të Prishtinës, Qerim Qerimi.
“Në të vërtetë nuk ka ndonjë investim më të mirë sesa ai që bëhet te studentët, te gjeneratat e reja, andaj e çmojmë jashtëzakonisht shumë veprimin e dr. Shatrit”, theksoi rektori Qerimi.