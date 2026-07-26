Ndahet nga jeta legjenda e basketbollit pejan, Mithat Belegu
Sporti kosovar ka humbur një nga emrat më të respektuar të basketbollit. Ka ndërruar jetë Mithat Belegu, ish-basketbollist dhe figurë e shquar e basketbollit pejan.
Lajmi për vdekjen e tij është bërë i ditur nga familjarët, ndërsa nipi i tij, Aroni, ka njoftuar edhe për ceremoninë e varrimit.
"Me pikëllim të thellë njoftojmë familjarët, miqtë dhe dashamirët se ka ndërruar jetë më i dashuri ynë, Mithat Belegu. Ai do të kujtohet gjithmonë për mirësinë, urtësinë, forcën dhe dashurinë që ua dhuroi familjes dhe të gjithë atyre që e njohën. Varrimi do të bëhet më 27 korrik 2026, në ora 14:00, në varrezat e qytetit", thuhet në njoftimin e familjes.
Mithat Belegu ishte pjesë e gjeneratës së artë të KB Buducnost, klub që sot njihet si KB Peja, duke dhënë një kontribut të çmuar në zhvillimin e basketbollit pejan dhe kosovar.
Ai do të kujtohet si një sportist i përkushtuar dhe një personalitet që la gjurmë të pashlyeshme në historinë e basketbollit të Kosovës.
Ngushëllime familjes Belegu, miqve dhe gjithë komunitetit të basketbollit për këtë humbje të madhe. /Telegrafi/