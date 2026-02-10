NATO në fazën përfundimtare të planifikimit për një mision të ri në Arktik
Komandanti më i lartë ushtarak i NATO-s në Evropë, Alexus Grynkewich tha të hënën se planifikimi është në fazat e tij të fundit për një mision të ri në Arktik, ndërsa aleanca i përgjigjet aktivitetit në rritje rus dhe kinez në rajon.
Sipas portalit RTL Today me seli në Luksemburg, gjenerali amerikan Grynkewich, Komandanti Suprem i Forcave Aleate të NATO-s në Evropë, i bëri këto komente gjatë një vizite pune në Luksemburg, ku u takua me ministren e Mbrojtjes, Yuriko Backes dhe Shefin e Mbrojtjes, Steve Thull.
Duke folur me gazetarët pas takimeve, Grynkewich tha se NATO është afër përfundimit të përgatitjeve për një mision të njohur si "Arctic Sentry", që synon forcimin e pranisë së aleancës në Arktik.
Ai shtoi se pret të marrë detaje të mëtejshme mbi misionin nga Komanda e Forcave të Përbashkëta të NATO-s në Norfolk, Virxhinia, të martën, duke vënë në dukje se një njoftim zyrtar mund të pasojë në ditët në vijim nëse plotësohen të gjitha kushtet e kërkuara.
Grynkewich gjithashtu riafirmoi angazhimin e SHBA-së ndaj klauzolës së mbrojtjes kolektive të NATO-s, Neni 5, duke e përshkruar atë si "të pathyeshëm".
Ai tha se nuk ka indikacione se Washingtoni do ta zvogëlojë rolin e tij në aleancë dhe theksoi se SHBA-ja po punon për të siguruar që NATO të mbetet një aleancë e fortë ushtarake.
Lidhur me Ukrainën, Grynkewich tha se demilitarizimi nuk është një opsion ndërsa lufta vazhdon.
Duke e përshkruar situatën si të vështirë mes kushteve të dimrit dhe sulmeve të vazhdueshme ruse ndaj infrastrukturës, ai shtoi se ndërsa SHBA-ja ka rivendosur komunikimin e drejtpërdrejtë me Rusinë, çdo hap i mëtejshëm politik do të vendoset në nivel politik. /AA/