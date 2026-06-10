Zgjedhjet në Kosovë, Hajrullahu: Qytetarët dërguan mesazh të qartë me abstenim
Duke komentuar zhvillimet e fundit politike paszgjedhore në Kosovë, në një intervistë për gazetaren Esmeralda Mulaj në Euronews Albania, kryredaktori i Telegrafit, Muhamet Hajrullahu tha se politikanët duhet ta marrin si mesazh abstenimin e qytetarëve në zgjedhje.
Hajrullahu tregoi edhe arsyet pse në këto zgjedhje ka pasur më pak votues krahasuar me zgjedhjet e kaluara.
“Ky ishte abstenim, një mesazh që partitë duhet ta marrin për bashkëpunim dhe kompromis. Qytetarët, përmes lodhjes dhe zbehjes së interesimit, ua kanë treguar liderëve të partive papërgjegjësinë e tyre në gjetjen e zgjidhjeve, veçanërisht për çështjen e presidentit, për të mos e çuar vendin në zgjedhje të reja”, tha ai.
Ai shtoi se ende po pritet finalizimi i votave nga diaspora, të cilat mund të qartësojnë më shumë formën e qeverisë së re, nëse do të ketë koalicione apo jo.
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Hajrullahu foli edhe për skenarët e mundshëm politikë, duke përmendur se i pari është që LVV të formojë vetë qeverinë, ndërsa skenari i dytë është një qeveri e LVV-së me AAK-në, ku çështja e presidentit mund të zgjidhet në bashkëpunim edhe me PDK-në.
Ai u shpreh se nuk sheh mundësi bashkëpunimi me LDK-në për zgjedhjen e Vjosa Osmanit presidente, nëse qëndrimet nuk ndryshojnë në të ardhmen.
Sipas tij, gjithçka do të varet nga votat e diasporës dhe nga saktësimi i numrit të ulëseve në Kuvend. /Telegrafi/