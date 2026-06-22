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Kapiteni i Argjentinës, Lionel Messi, vazhdon të bëjë histori në Kupën e Botës. Në fitoren 2-0 të kampionëve në fuqi ndaj Austrisë në fazën e grupeve të garës, Messi shënoi të dy golat.

Ai ka vendosur katër rekorde të reja, të cilat u konfirmuan nga Libri i Rekordeve Guinness.

Argjentina siguroi fitoren në ndeshjen e luajtur në Amerikën e Veriut, me Messin përsëri figurën qendrore në sulm, pavarësisht se humbi një penallti më herët gjatë ndeshjes.

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Katër rekorde të reja

Në një deklaratë të lëshuar të hënën, Guinness World Records renditi arritjet e Messit: me një total prej 18 golash, ai u bë golashënuesi më i mirë në historinë e Kupës së Botës.

Ai luajti më shumë ndeshje (28), arriti më shumë fitore (18) dhe kaloi më shumë minuta në fushë në Kupën e Botës – një total prej 2,489 minutash.

“Po dëshmojmë histori”, tha shkurt Guinness në lidhje me arritjet e fundit të Messit.

E kalon Klosen dhe konfirmon jetëgjatësinë e tij

Me dy gola, Messi e kaloi Miroslav Klosen e Gjermanisë në listën e golashënuesve më të mirë të të gjitha kohërave, i cili më parë mbante rekordin me 16 gola në Kupat e Botës.

38-vjeçari, i cili po luan në Kupën e tij të gjashtë të Botës, vazhdon të ripërcaktojë konceptin e jetëgjatësisë në futbollin ndërkombëtar të nivelit të lartë. Kujtojmë se ai debutoi në skenën botërore në vitin 2006.

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Ai po synon Kupën e Botës, të dytën me radhë me Argjentinën. /Telegrafi/

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