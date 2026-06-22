Nata kur Lionel Messi shkroi emrin e tij katër herë në Librin e Rekordeve Guinness
Kapiteni i Argjentinës, Lionel Messi, vazhdon të bëjë histori në Kupën e Botës. Në fitoren 2-0 të kampionëve në fuqi ndaj Austrisë në fazën e grupeve të garës, Messi shënoi të dy golat.
Ai ka vendosur katër rekorde të reja, të cilat u konfirmuan nga Libri i Rekordeve Guinness.
Argjentina siguroi fitoren në ndeshjen e luajtur në Amerikën e Veriut, me Messin përsëri figurën qendrore në sulm, pavarësisht se humbi një penallti më herët gjatë ndeshjes.
telegrafi.com
Katër rekorde të reja
Në një deklaratë të lëshuar të hënën, Guinness World Records renditi arritjet e Messit: me një total prej 18 golash, ai u bë golashënuesi më i mirë në historinë e Kupës së Botës.
Ai luajti më shumë ndeshje (28), arriti më shumë fitore (18) dhe kaloi më shumë minuta në fushë në Kupën e Botës – një total prej 2,489 minutash.
“Po dëshmojmë histori”, tha shkurt Guinness në lidhje me arritjet e fundit të Messit.
All the records broken by Lionel Messi today:
Most FIFA World Cup finals goals by a football (soccer) player - 18
Most FIFA World Cup matches played in by an individual - 28
Most matches won by a player at the football (soccer) FIFA World Cup - 18
Most minutes played in the…
— Guinness World Records (@GWR) June 22, 2026
E kalon Klosen dhe konfirmon jetëgjatësinë e tij
Me dy gola, Messi e kaloi Miroslav Klosen e Gjermanisë në listën e golashënuesve më të mirë të të gjitha kohërave, i cili më parë mbante rekordin me 16 gola në Kupat e Botës.
38-vjeçari, i cili po luan në Kupën e tij të gjashtë të Botës, vazhdon të ripërcaktojë konceptin e jetëgjatësisë në futbollin ndërkombëtar të nivelit të lartë. Kujtojmë se ai debutoi në skenën botërore në vitin 2006.
Ai po synon Kupën e Botës, të dytën me radhë me Argjentinën. /Telegrafi/