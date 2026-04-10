NASA publikon video, kështu pritet të zbresin astronautët në Tokë
Ndërsa astronautët janë gati të zbresin në Paqësor, të gjithë sytë janë te raketa, ndërsa javët e planifikimit intensiv vihen në provë.
NASA ka publikuar një vizualizim për të treguar se çfarë mund të presim të shohim gjatë orëve në vijim.
Animation released by NASA shows the process of the expected splashdown of the Artemis II crew in the Pacific Ocean https://t.co/cZbKMTDwTN pic.twitter.com/B0uSertKT8
— Reuters (@Reuters) April 10, 2026
Ndryshe, kthimi i Artemis II më 10 prill do të jetë një çështje e rrezikshme për shkak të problemeve me ngrohjen e anijes kozmike. Ajo do të bjerë poshtë me shpejtësi të jashtëzakonshme.
Misioni Artemis II po arrin fazën më kritike, duke hyrë përsëri në atmosferën e Tokës me shpejtësi prej 40,000 km/h me temperatura jashtë Orionit që arrijnë 2,700 gradë Celsius.
Administratori i NASA-s, Jared Isaacman, pranon se kjo është një shkak shqetësimi.
"Për sa i përket asaj që më mban zgjuar natën, tensioni im i gjakut do të jetë i ngritur derisa të jenë në ujin pranë Bregut Perëndimor. Nuk ka plan B atje. Ky është sistemi i mbrojtjes termike. Mburoja e nxehtësisë duhet të funksionojë”, tha Isaacman.
Rihyrja e Orionit në atmosferë do të jetë shumë e ndryshme nga anijet kozmike që kthehen nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor. /Telegrafi/