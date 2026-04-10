Ndërsa astronautët janë gati të zbresin në Paqësor, të gjithë sytë janë te raketa, ndërsa javët e planifikimit intensiv vihen në provë.

NASA ka publikuar një vizualizim për të treguar se çfarë mund të presim të shohim gjatë orëve në vijim.



Ndryshe, kthimi i Artemis II më 10 prill do të jetë një çështje e rrezikshme për shkak të problemeve me ngrohjen e anijes kozmike. Ajo do të bjerë poshtë me shpejtësi të jashtëzakonshme.

Misioni Artemis II po arrin fazën më kritike, duke hyrë përsëri në atmosferën e Tokës me shpejtësi prej 40,000 km/h me temperatura jashtë Orionit që arrijnë 2,700 gradë Celsius.

Administratori i NASA-s, Jared Isaacman, pranon se kjo është një shkak shqetësimi.

"Për sa i përket asaj që më mban zgjuar natën, tensioni im i gjakut do të jetë i ngritur derisa të jenë në ujin pranë Bregut Perëndimor. Nuk ka plan B atje. Ky është sistemi i mbrojtjes termike. Mburoja e nxehtësisë duhet të funksionojë”, tha Isaacman.

Rihyrja e Orionit në atmosferë do të jetë shumë e ndryshme nga anijet kozmike që kthehen nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor. /Telegrafi/

