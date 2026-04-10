Artemis 2 do të hyjë në atmosferën e Tokës me shpejtësi prej 40,000 km/h
Kthimi i Artemis II më 10 prill do të jetë një çështje e rrezikshme për shkak të problemeve me ngrohjen e anijes kozmike. Ajo do të bjerë poshtë me shpejtësi të jashtëzakonshme.
Misioni Artemis II po arrin fazën më kritike, duke hyrë përsëri në atmosferën e Tokës me shpejtësi prej 40,000 km/h me temperatura jashtë Orionit që arrijnë 2,700 gradë Celsius.
Administratori i NASA-s, Jared Isaacman, pranon se kjo është një shkak shqetësimi.
"Për sa i përket asaj që më mban zgjuar natën, tensioni im i gjakut do të jetë i ngritur derisa të jenë në ujin pranë Bregut Perëndimor. Nuk ka plan B atje. Ky është sistemi i mbrojtjes termike. Mburoja e nxehtësisë duhet të funksionojë”, tha Isaacman.
Rihyrja e Orionit në atmosferë do të jetë shumë e ndryshme nga anijet kozmike që kthehen nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor.
Isaacman shpjegoi se në kohën e lëshimit, raketa masive prodhoi 8.8 milionë paund shtytje, duke e mbushur anijen e vogël kozmike me energji të jashtëzakonshme.
Kur Orion bën një hyrje të fuqishme përsëri në atmosferën e Tokës, e gjithë kjo energji duhet të çlirohet.
Dhe kur anija të jetë 122 kilometra mbi planetin, moduli i tij i shërbimit do të ndahet nga kapsula.
Do të fillojë të bjerë me shpejtësi që do të prekë 40,000 km/h.
Shpejtësia intensive do të shkaktojë që ajri përpara anijes kozmike të kompresohet dhunshëm, duke rritur temperaturat në pjesën e jashtme të kapsulës në gati 2,700 gradë Celsius.
Në këtë kohë, i gjithë komunikimi midis Orionit dhe kontrollit të misionit do të ndërpritet për shkak të shtresës intensive të gazit të mbinxehur që do të formohet në pjesën e jashtme.
E njohur si plazma, kjo shtresë bllokon përkohësisht të gjitha sinjalet radio, duke i lënë astronautët pa asnjë mënyrë për të marrë ose dërguar mesazh.
Dy parashuta do të hapen sapo të përfundojë kjo fazë, duke e ngadalësuar anijen kozmike në 480 km/h.
Më vonë, një palë parashuta pilotësh dhe tre parashuta kryesore masive do të hapen, duke e ngadalësuar edhe më shumë Orionin, pas së cilës ai do të përplaset në Oqeanin Paqësor.
Ekuipazhi i Artemis II është planifikuar të zbarkojë në brigjet e San Diegos, Kaliforni. /Telegrafi/