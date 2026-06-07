Projeksioni i Bleron Baraliut në Kanal 10: LVV - 48.7%
Pas mbylljes së vendvotimeve, Bleron Baraliu prezantoi projeksionin e zgjedhjeve të 7 qershorit në Kanal 10.
Sipas këtij projeksioni, Vetvendosje prin me 48.7% , pasur nga PDK me 20.0%, LDK me 17.4% dhe AAK me 6.2%.
Ai theksoi se bëhej fjalë për projeksione të ndërtuara mbi pritshmëritë e pjesëmarrjes në zgjedhje.
“Rezultati që do ta japim në ora 7 nuk janë exit poll-a e as analiza të daljes sot. Janë projeksione mbi pritshmëritë e daljes. Në kushte normale, dalja e ulët e favorizon pushtetin, sepse kur ka dalje të ulët nuk ka aktivizim për të ndryshuar qeveri. Mirëpo në rastin tonë, mendoj që entuziazmi i madh i dëgjuar nënkupton që votuesit e parë që mund të mos dalin janë ata që kanë qenë më së shumti entuziastë”, tha ai.
KQZ pritet pas pak të fillojë publikimin e rezultateve zyrtare.