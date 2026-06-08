NASA publikon pamje interesante, të rralla të parë mbi Tokë
Një shfaqje spektakolare e Dritave Jugore është kapur me kamera nga hapësira.
Astronautja e NASA-s, Jessica Meir, filmoi xhirimin me kohë të kufizuar nga bordi i anijes SpaceX Dragon, transmeton Telegrafi.
Dritat Jugore janë po aq të zakonshme sa Dritat Veriore dhe ndodhin rregullisht mbi Antarktidë, por relativisht pak njerëz jetojnë në gjerësi gjeografike afër Polit të Jugut, kështu që ato nuk janë aq të njohura sa homologët e tyre veriorë.
Këto drita ndodhin pranë poleve sepse fusha magnetike e Tokës kanalizon grimcat e ngarkuara nga Dielli drejt atyre rajoneve, ku ato përplasen me atmosferën dhe krijojnë valë të shndritshme ngjyrash. /Telegrafi/
A timelapse view from our @SpaceX Dragon of the spectacular southern aurora seen in yesterday’s post, a result of a recent solar event. As opposed to the previous aurora I’ve seen, this one danced and snaked its way directly below us, putting on quite a show. I am in awe of this… pic.twitter.com/ReztjH3x9H
— Jessica Meir (@Astro_Jessica) June 7, 2026