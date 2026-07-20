NASA paralajmëron, një copë e raketës së SpaceX mund të përplaset me Hënën
Eksplorimi i hapësirës ndonjëherë ka pasoja që nuk janë menjëherë të dukshme.
Sipas shkencëtarëve të NASA-s, një copë rakete mund të përplaset me Hënën në fillim të gushtit.
Në janar të vitit 2025, rreth një vit e gjysmë më parë, kompania SpaceX e Elon Musk lëshoi raketën e saj "Falcon 9", duke dërguar dy anije në Hënë.
Tani, astronomi amerikan Bill Gray dhe agjencia hapësinore amerikane NASA, të cituar nga agjencia e lajmeve dpa, paralajmërojnë se një fazë e sipërme e raketës mund të godasë aksidentalisht Hënën.
Llogaritjet sugjerojnë se impakti do të ndodhë më 5 gusht.
Portali hapësinor Space.com raporton se një diskutim në panel me ekspertë mbi ndikimin e afërt u mbajt në fillim të korrikut.
Ai u organizua nga Instituti Virtual i Kërkimeve për Eksplorimin e Sistemit Diellor (SSERVI) i NASA-s.
“Hëna është një mjedis dinamik”, tha vëzhguesi hënor Brian Day për faqen; ndryshime dhe ndikime ndodhin.
A do të jetë e dukshme përplasja me Hënën nga Toka?
Ekspertët aktualisht po debatojnë nëse përplasja do të jetë e dukshme nga Toka.
Nga perspektiva e Tokës, përbërësi i raketës mund të godasë pikërisht në skajin e diskut hënor.
Reja e pluhurit e krijuar në këtë proces mund të ndriçohet nga Dielli dhe kështu të bëhet e dukshme.
Faza e sipërme e raketës "Falcon 9" peshon rreth katër ton. Sipas portalit Space.com, copëza e mbeturinave hapësinore aktualisht po udhëton me më shumë se dy kilometra në sekondë.
Por, NASA i konsideron të ulëta shanset për të vëzhguar ndikimin nga Toka.
"Mendoj se do të jetë shumë, shumë e vështirë për t'u parë, nëse jo e pamundur", tha William Cooke, menaxher në agjencinë hapësinore amerikane, sipas agjencisë së lajmeve dpa.
Llogaritja për përplasjen e mundshme me Hënën u botua në shtator.
Ajo u krye nga astronomi Bill Gray i Projektit Pluto. Ai zhvilloi programin e astronomisë Guide, i cili u lejon astronomëve amatorë dhe profesionistë të gjurmojnë objektet pranë Tokës në hapësirë.
Programi i tij parashikoi një përplasje në Hënë më 5 gusht 2026.
Llogaritjet e mëparshme madje kishin sugjeruar se një përplasje në mars ishte e mundur, siç raportoi edhe National Geographic.
Megjithatë, ai thotë se përplasja nuk përbën ndonjë rrezik.
Ndikimet e paplanifikuara të shkaktuara nga mbeturinat hapësinore
Me rritjen e vëllimit të mbeturinave hapësinore, incidente të tilla mund të bëhen më të shpeshta.
Një incident i ngjashëm ndodhi katër vjet më parë.
Imazhet nga sonda "Lunar Reconnaissance Orbiter" treguan mbeturina hapësinore që godisnin Hënën. Shkencëtarët e NASA-s dyshonin se një pjesë e një rakete të vjetër kineze ishte pas përplasjes, por Kina i hodhi poshtë këto raporte. Impaktet në Hënë ndodhin gjithashtu në mënyrë të përsëritur për qëllime kërkimore, megjithëse në ato raste ato janë të planifikuara. /Telegrafi/