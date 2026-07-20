Eksplorimi i hapësirës ndonjëherë ka pasoja që nuk janë menjëherë të dukshme.

Sipas shkencëtarëve të NASA-s, një copë rakete mund të përplaset me Hënën në fillim të gushtit.

Në janar të vitit 2025, rreth një vit e gjysmë më parë, kompania SpaceX e Elon Musk lëshoi raketën e saj "Falcon 9", duke dërguar dy anije në Hënë.

Tani, astronomi amerikan Bill Gray dhe agjencia hapësinore amerikane NASA, të cituar nga agjencia e lajmeve dpa, paralajmërojnë se një fazë e sipërme e raketës mund të godasë aksidentalisht Hënën.

Llogaritjet sugjerojnë se impakti do të ndodhë më 5 gusht.

Portali hapësinor Space.com raporton se një diskutim në panel me ekspertë mbi ndikimin e afërt u mbajt në fillim të korrikut.

Ai u organizua nga Instituti Virtual i Kërkimeve për Eksplorimin e Sistemit Diellor (SSERVI) i NASA-s.

“Hëna është një mjedis dinamik”, tha vëzhguesi hënor Brian Day për faqen; ndryshime dhe ndikime ndodhin.

A do të jetë e dukshme përplasja me Hënën nga Toka?

Ekspertët aktualisht po debatojnë nëse përplasja do të jetë e dukshme nga Toka.

Nga perspektiva e Tokës, përbërësi i raketës mund të godasë pikërisht në skajin e diskut hënor.

Reja e pluhurit e krijuar në këtë proces mund të ndriçohet nga Dielli dhe kështu të bëhet e dukshme.

Faza e sipërme e raketës "Falcon 9" peshon rreth katër ton. Sipas portalit Space.com, copëza e mbeturinave hapësinore aktualisht po udhëton me më shumë se dy kilometra në sekondë.

Por, NASA i konsideron të ulëta shanset për të vëzhguar ndikimin nga Toka.

"Mendoj se do të jetë shumë, shumë e vështirë për t'u parë, nëse jo e pamundur", tha William Cooke, menaxher në agjencinë hapësinore amerikane, sipas agjencisë së lajmeve dpa.

Llogaritja për përplasjen e mundshme me Hënën u botua në shtator.

Ajo u krye nga astronomi Bill Gray i Projektit Pluto. Ai zhvilloi programin e astronomisë Guide, i cili u lejon astronomëve amatorë dhe profesionistë të gjurmojnë objektet pranë Tokës në hapësirë.

Programi i tij parashikoi një përplasje në Hënë më 5 gusht 2026.

Llogaritjet e mëparshme madje kishin sugjeruar se një përplasje në mars ishte e mundur, siç raportoi edhe National Geographic.

Megjithatë, ai thotë se përplasja nuk përbën ndonjë rrezik.

Ndikimet e paplanifikuara të shkaktuara nga mbeturinat hapësinore

Me rritjen e vëllimit të mbeturinave hapësinore, incidente të tilla mund të bëhen më të shpeshta.

Një incident i ngjashëm ndodhi katër vjet më parë.

Imazhet nga sonda "Lunar Reconnaissance Orbiter" treguan mbeturina hapësinore që godisnin Hënën. Shkencëtarët e NASA-s dyshonin se një pjesë e një rakete të vjetër kineze ishte pas përplasjes, por Kina i hodhi poshtë këto raporte. Impaktet në Hënë ndodhin gjithashtu në mënyrë të përsëritur për qëllime kërkimore, megjithëse në ato raste ato janë të planifikuara. /Telegrafi/

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