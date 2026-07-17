Ndërpritet në sekondën e fundit nisja e raketës Starship, pësoi 4 defekte motorësh
Nisja provë e mega-raketës Starship të kompanisë SpaceX u ndërpre në sekondën e fundit, pasi disa nga motorët nuk u ndezën, duke detyruar anulimin e lëshimit mes reve të dendura të tymit dhe avullit.
Themeluesi dhe drejtori ekzekutiv i SpaceX, Elon Musk, tha se dy motorë do të zëvendësohen “për të qenë të sigurt për një fluturim të mirë”, ndërsa shtoi se nisja pritet të tentohet sërish në fillim të javës së ardhshme.
Ky do të ishte fluturimi i 13-të i Starship, e cila me 124 metra lartësi dhe 33 motorë kryesorë konsiderohet raketa më e madhe dhe më e fuqishme në botë.
Transmetimi i drejtpërdrejtë i SpaceX tregoi se ndezja e motorëve nisi tre sekonda para ngritjes së planifikuar.
Megjithatë, të dhënat në ekran treguan se katër motorë nuk u ndezën, ndërsa 29 motorët e tjerë u fikën menjëherë, duke e mbajtur raketën të ankoruar në platformën e lëshimit.
Kjo ishte hera e parë që një Starship në përmasa të plota përjetoi një ndërprerje të lëshimit në sekondat e fundit.
Pas anulimit, ekipi i misionit nisi menjëherë procedurat për shkarkimin e karburantit nga raketa.
Sipas Musk, sistemi automatik i lëshimit funksionoi sipas parashikimeve duke ndalur nisjen, pasi një numër i pamjaftueshëm motorësh në funksion do ta kishte bërë fluturimin të pasigurt.
Disa nga misionet e mëparshme të Starship kanë përfunduar me shpërthime gjatë fluturimit. /Telegrafi/