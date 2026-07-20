Ushtria izraelite nis një "pilot program" për tërheqje të pjesshme në Liban
Ushtria izraelite nisi një "pilot program" duke transferuar kontrollin e tre fshatrave në Libanin jugor te ushtria libaneze të hënën, sipas një deklarate nga Forcat Mbrojtëse të Izraelit.
"IDF do të përshtasë pozicionin e forcës së saj në njërën nga zonat pilot në mënyrë që Forcat e Armatosura Libaneze të mund të kryejnë misionin e tyre, duke mbrojtur sigurinë e ushtarëve të IDF dhe duke ruajtur të drejtën e saj për vetëmbrojtje dhe për të larguar kërcënimet", thuhet në deklaratë.
"Programi pilot shërben si një provë e sovranitetit të Forcave të Armatosura Libaneze në tre fshatrat pilot", shtohet në deklaratë, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara do të monitorojnë tërheqjen, transmeton Telegrafi.
Tërheqja e pjesshme del nga një kornizë prej 14 pikash e nënshkruar nga Izraeli dhe Libani pas bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja.
Departamenti i Shtetit i SHBA-së njoftoi nisjen e pilot programit më herët të hënën, duke emëruar tre fshatra libanezë pranë "Vijës së Verdhë" që përcakton territorin e pushtuar nga Izraeli në Liban.
Një nga fshatrat u pushtua nga ushtria izraelite, ndërsa dy të tjerët u sulmuan gjatë luftimeve midis Izraelit dhe Hezbollahut.
Deklarata izraelite vjen një ditë para se presidenti libanez Joseph Aoun të vizitojë Shtëpinë e Bardhë dhe të takohet me Presidentin e SHBA-së Donald Trump.
Zyrtarët izraelitë kanë thënë vazhdimisht se nuk kanë ndërmend të tërhiqen plotësisht nga Libani derisa milicia Hezbollah e mbështetur nga Irani të çarmatoset - një perspektivë e largët.
Deklarata e së hënës thekson se ushtria izraelite do të mbetet në "Zonën e Sigurisë" atje "për aq kohë sa të jetë e nevojshme për të mbrojtur komunitetet e Izraelit verior". /Telegrafi/