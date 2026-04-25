Mustafa i LDK-së i kundërpërgjigjet VV-së: Propozoni me PDK-në tre emra për president
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Besian Mustafa, i është përgjigjur sot Lëvizjes Vetëvendosje lidhur me ofertën që i kanë bërë Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për propozimin e tre emrave jopartiakë për president.
Mustafa në një postim në Facebook i ka kërkuar LVV që së bashku me PDK-në që të propozojë tre emra për president.
Kurti deklarohet pas ofertës për PDK-në e LDK-në për president: Po i presim tre emra të personaliteteve unifikuese
“Unë i ftoj LVV-në dhe PDK-në që së bashku të propozojnë 3 emra për President, kandidatë jashtë skenës aktuale politike.
Së bashku do ta zgjidhnin Presidentin me lehtësi me 88 vota (LVV 66 + PDK 22). Për shkak të afateve kushtetuese, i pres deri nesër në mesnatë”, shkruan Mustafa. /Telegrafi/
