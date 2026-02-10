Musk ndryshon planet, në vend të Marsit tani synon Hënën
Ambicia e Elon Musk për t’u vendosur një ditë në Mars duket se është lënë në plan të dytë për shkak të një qëllimi mjaft më të afërt dhe më të arritshëm – dërgimin e njerëzve për të jetuar në Hënë.
Në një deklaratë, miliarderi tha se kompania e tij SpaceX tani i ka zhvendosur prioritetet e saj në ndërtimin e “një qyteti që rritet vetë në Hënë”, duke argumentuar se kjo mund të arrihet në më pak se një dekadë, krahasuar me më shumë se 20 vjet për një plan të ngjashëm në Mars.
“Prioriteti kryesor është sigurimi i së ardhmes së qytetërimit dhe Hëna është më e shpejtë”, tha Musk.
“Është e mundur të udhëtosh në Mars vetëm kur planetët rreshtohen çdo 26 muaj (kohëzgjatja e udhëtimit gjashtëmujor), ndërsa ne mund të nisemi për në Hënë çdo 10 ditë (kohëzgjatja e udhëtimit 2-ditor)”, shtoi ai.
Nuk është menjëherë e qartë se çfarë nënkuptonte Musk me një "qytet që rritet vetë" ose nëse planet e tij janë në përputhje me një plan të ngjashëm hënor që propozon NASA.
Musk deklaroi se kompania mbetet e përkushtuar për të ndërtuar një qytet në Mars dhe do të fillojë ta bëjë këtë brenda rreth pesë deri në shtatë vjetësh.
Kohët e fundit, miliarderi kishte thënë se SpaceX po punonte për të ulur anijen e saj të parë kozmike pa pilot në Mars, që në fund të vitit 2026 .
Ulja e parashikimeve të tij të mëparshme për udhëtimet në hapësirë nga Musk vjen pasi SpaceX bleu XAI javën e kaluar, në një veprim që do të bashkojë dy nga kompanitë e tij më ambicioze në firmën private më të vlefshme në botë.
Për më shumë se një dekadë, Musk e ka bërë të qartë fokusin e tij të madh në krijimin e një vendbanimi në Mars, duke thënë se ky ka qenë qëllimi kryesor i SpaceX që nga themelimi i kompanisë në vitin 2002.
Në fjalimet e mbajtura në konferenca dhe ngjarje hapësinore për punonjësit e SpaceX, ai ka detajuar plane ambicioze për krijimin e një pranie të përhershme njerëzore në Planetin e Kuq, duke thënë se një hap i tillë është i nevojshëm për të siguruar që një koloni njerëzish të mund të mbijetojë një apokalips të mundshëm.
NASA, në të kundërt, është përqendruar në ambiciet e saj hënore, veçanërisht që nga mandati i parë i presidentit Donald Trump, kur zëvendëspresidenti i atëhershëm Mike Pence deklaroi papritur se SHBA-të do t'i kthenin astronautët e tyre në hënë deri në vitin 2024.
Plani i guximshëm nuk funksionoi dhe NASA aktualisht po punon për të rikthyer astronautët në sipërfaqen hënore deri në vitin 2028 - afati kohor për të cilin agjencia kishte punuar në epokën e Obamës.
Ky kthim do të shënojë herën e parë që njerëzit kanë shkelur në Hënë që nga përfundimi i programit Apollo në vitin 1972. /Telegrafi/