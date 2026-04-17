OpenAI prezanton inteligjencën artificiale të mjekësisë - çfarë duhet të dini
Modeli GPT-Rosalind është krijuar për të përshpejtuar kërkimin në biologji dhe zhvillimin e barnave.
OpenAI ka prezantuar një model të ri të inteligjencës artificiale, i cili synon të mbështesë kërkimin shkencor në biologji, zbulimin e ilaçeve dhe mjekësinë përkthimore (fushë e mjekësisë që lidh kërkimin shkencor me praktikën klinike).
Ky mjet i ri, i quajtur GPT-Rosalind, mban emrin e Rosalind Franklin, shkencëtares britanike e njohur për kontributin e saj të rëndësishëm në zbulimin e strukturës së ADN-së, shkruan euronews.
Seria e modeleve GPT-Rosalind për shkencat e jetës është ndërtuar për kërkimin modern shkencor, i cili mbështetet në prova të publikuara, të dhëna, mjete dhe eksperimente, njoftoi kompania të premten.
OpenAI po i kushton gjithnjë e më shumë rëndësi kërkimeve në fushën e shëndetësisë dhe mjekësisë, duke zhvilluar modele të reja të avancuara gjuhësore dhe duke bashkëpunuar me kompani farmaceutike ndërkombëtare.
Kjo është një fushë që inteligjenca artificiale tashmë po e transformon ndjeshëm, duke u mundësuar studiuesve dhe prodhuesve të barnave të identifikojnë më shpejt përbërje premtuese dhe të përshpejtojnë rrugën nga kërkimi deri te përdorimi klinik.
OpenAI thekson se përparimi në shkencat e jetës nuk pengohet vetëm nga vështirësia e vetë shkencës, por edhe nga kompleksiteti i proceseve kërkimore.
Sipas kompanisë, sistemet e avancuara të inteligjencës artificiale mund t’i ndihmojnë studiuesit të kalojnë më shpejt nëpër këto procese.
Ato jo vetëm që e bëjnë punën ekzistuese më efikase, por gjithashtu u mundësojnë shkencëtarëve të eksplorojnë më shumë mundësi, të zbulojnë lidhje që mund të mos vihen re lehtë dhe të arrijnë më shpejt te hipoteza më të sakta.
OpenAI gjithashtu deklaron se modeli i ri ofron performancë të lartë në detyra që kërkojnë arsyetim mbi molekulat, proteinat, gjenet, rrugët biologjike dhe mekanizmat biologjikë të lidhur me sëmundjet.
Kompania deklaroi gjithashtu se modeli është më efektiv në përdorimin e mjeteve shkencore dhe bazave të të dhënave gjatë proceseve me hapa të shumtë, si rishikimi i literaturës shkencore, interpretimi i sekuencave biologjike në funksione, planifikimi i eksperimenteve dhe analiza e të dhënave.
Pas këtij prezantimi të parë të serisë GPT-Rosalind për shkencat e jetës, OpenAI tha se do të vazhdojë të zgjerojë aftësitë e arsyetimit biokimik të modelit, veçanërisht në rrjedha pune shkencore të gjata dhe të bazuara në përdorimin e mjeteve.
“Ne e shohim këtë si fillimin e një angazhimi afatgjatë për zhvillimin e inteligjencës artificiale që mund të përshpejtojë zbulimin shkencor në fusha me rëndësi të madhe për shoqërinë, nga shëndeti i njeriut deri te kërkimi më i gjerë biologjik”, thuhet në njoftim.
Për kë është?
OpenAI tha se po bashkëpunon me kompani bioteknologjike dhe farmaceutike, si dhe me institucione kërkimore si Amgen, Moderna, Allen Institute dhe Thermo Fisher Scientific, me qëllim zbatimin e GPT-Rosalind në procese pune që përshpejtojnë kërkimin dhe zbulimin shkencor.
“GPT-Rosalind përfaqëson një hap të rëndësishëm në ndihmën e ekipeve shkencore për të përdorur inteligjencën artificiale të avancuar për të arsyetuar mbi prova biologjike komplekse, të dhëna dhe procese pune”, tha Stephane Bancel, Drejtor Ekzekutiv i Modernës.
Ai shtoi se në Moderna tashmë po shihet se si modeli mund të sintetizojë të dhëna komplekse dhe t’i shndërrojë ato në rrjedha pune eksperimentale, me potencial për të përshpejtuar ndjeshëm kërkimin dhe zhvillimin (R&D).
Më 14 prill, OpenAI njoftoi një partneritet me kompaninë farmaceutike daneze Novo Nordisk, me synimin për të “ndihmuar kompaninë të sjellë opsione të reja dhe më të mira trajtimi për pacientët më shpejt”.
“Inteligjenca artificiale po riformëson industrinë, dhe në shkencat e jetës ajo mund t’i ndihmojë njerëzit të jetojnë më mirë dhe më gjatë”, tha CEO i OpenAI, Sam Altman.
Sipas njoftimit, programet pilot do të nisin në kërkim dhe zhvillim (R&D), prodhim dhe operacione komerciale, me synimin që integrimi i plotë të realizohet deri në fund të vitit. /Telegrafi/