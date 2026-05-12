Muriqi vazhdon shkëlqimin në La Liga, ylli kosovar udhëheq formacionin e javës
Sulmuesi kosovar, Vedat Muriqi ka zënë vend në formacionin e javës në La Liga nga Sofascore, pas një tjetër paraqitjeje mbresëlënëse me fanellën e Mallorca.
Muriqi ishte një nga emrat kryesorë të xhiros, duke vazhduar të dëshmojë rëndësinë e tij në repartin sulmues të skuadrës spanjolle.
Me notën 8.2 pas një goli të shënuar në barazimin 1-1 ndaj Villarrealit, sulmuesi dardan mori vendin në qendër të sulmit në formacionin më të mirë të javës së 35-të në La Liga.
Në sulm, përkrah bomberit kosovar u përfshi edhe bashkëlojtari i tij i Mallorcas, Zito Luvumbo, ndërsa mesfusha u dominua nga emra si Victor Garcia, Alex Baena, Pablo Martinez dhe Antony, të cilët spikatën me paraqitjet dhe ndikimin e tyre në rezultatet e skuadrave respektive.
Edhe reparti mbrojtës solli emra që shkëlqyen gjatë javës në elitën spanjolle. Në mbrojtje u përzgjodhën Jose Gaya, David Affengruber, Javi Rodriguez dhe Andrei Ratiu, ndërsa portën e formacionit e ruajti Arnau Tenas, i cili mori notën më të lartë të javës me 8.9.
Përfshirja e Muriqi në këtë formacion është një tjetër dëshmi e sezonit të fortë që po zhvillon në Spanjë, aty ku vazhdon të jetë pika kryesore e Mallorcas dhe një nga sulmuesit më të vlerësuar të javëve të fundit në La Liga.
Sulmuesi prizrenas ka shënuar plot 22 gola deri tani këtë sezon në La Liga dhe është i dyti në renditje pas Kylian Mbappe, i cili ka shënuar 24 gola. /Telegrafi/