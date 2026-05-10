Mallorca ka marrë një barazim 1-1 ndaj Villarrealit në një ndeshje ku protagonist absolut ishte Vedat Muriqi.

Sulmuesi kosovar shënoi golin për Mallorcën dhe u shpall edhe lojtari i ndeshjes, duke konfirmuar formën e tij të jashtëzakonshme këtë sezon.

Me këtë gol, Muriqi ka arritur në kuotën e 22 golave, duke qenë një nga figurat kryesore të ekipit në këtë edicion.

Pas ndeshjes, trajneri i Villarrealit, Marcelino vlerësoi lart sulmuesin dhe ndikimin e tij në skuadër.

“Dy mbrojtësit tanë, Rafa Marín dhe Renato Veiga patën duelet e tyre sot me një sulmues, i cili është pas Kylian Mbappes si golashënuesi më i mirë në La Liga".

"Dhe imagjinoni, Mbappe luan te Real Madridi, kurse Vedat Muriqi te Mallorca. Kemi të bëjmë me një lojtar i cili ka shënuar mbi 50 për qind të golave të skuadrës së tij këtë sezon".

"Pra, mendoj se dy qendërmbrojtësit kanë luajtur shumë mirë sot", tha Marcelino. /Telegrafi/

