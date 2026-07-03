Mundo Deportivo: Vjedhja më e madhe e Kupës së Botës? Kroacia shpërthen për golin e anuluar
Portugalia mposhti Kroacinë me rezultatin 2-1 në fazën e 1/16-tës së Kupës së Botës. Ivan Perisic i dha Kroacisë epërsinë në minutën e 53-të. Cristiano Ronaldo barazoi nga penalltia në minutën e 68-të, dhe Goncalo Ramos shënoi golin për Portugalinë në minutën e katërt të kohës shtesë.
Dukej se ndeshja do të shkonte në vazhdime pasi Josko Gvardiol shënoi në fund të kohës shtesë. Gjyqtari norvegjez Espen Eskas fillimisht e pranoi golin, por më pas e anuloi për pozicion jashtë loje, duke bërë që Portugalia të kualifikohet për fazën e 1/8tës, ku do të luajë kundër Spanjës, e cila mundi Austrinë.
E pabesueshme: Goli i Kroacisë u anulua për shkak të kontaktit të flokëve me sensorin, FIFA publikoi provat dhe shpjegimet kryesore
Gazeta spanjolle Mundo Deportivo, nën titullin "Vjedhja më e madhe e Kupës së Botës? Kroacia shpërthen për golin e anuluar", shkruan: Ndeshja Portugali - Kroaci ishte një klasik i vërtetë dhe përfundoi me polemikat më të mëdha të Kupës së Botës deri më tani dhe kalimin e ekipit të Cristiano Ronaldos në fazën e 1/8-tës ku do të përballet me Spanjën e Lamine Yamalit.
Grabitja më e madhe e turneut
Mund të kishte qenë ndryshe, por gjyqtari Espen Eskas kreu atë që mund të konsiderohet grabitja më e madhe e turneut. Në minutën e 13-të të kohës shtesë, pasi Portugalia e kishte përmbysur ndeshjen me një gol nga Ramos, Gvardiol barazoi dhe detyroi vazhdimet.
Fillimisht goli u pranua, por më pas shpërthyen polemika. Topi arriti te mbrojtësi i Manchester City nga shoku i skuadrës Pasalic, i cili ishte përpara mbrojtjes, pas një prekjeje të paqëllimshme nga Renato Veiga, dhe përpara kësaj, topi ishte prekur nga Matanovic.
VAR, i cili i kishte bërë thirrje Eskas më herët në pjesën e dytë për ta paralajmëruar atë për një penallti të supozuar ndaj Renato Veiga që i kishte dhënë Portugalisë barazimin, i kërkoi gjyqtarit të rishikonte lojën dhe aty filloi konfuzioni. Gjyqtari norvegjez vendosi ta anulonte golin e Gvardiolit, duke besuar se Matanovic e kishte prekur topin lehtë me flokë përpara se të arrinte te Pasalic, i cili ishte në pozicion jashtë loje.
"VAR po përdoret në mënyrë selektive bazuar në madhësinë e ekipit, nuk kishte penallti", Modric shfryen pas eliminimi
Nuk është e dukshme që kroati e preku topin
Megjithatë, në atë video nuk ishte e mundur të shihej nëse sulmuesi kroat e kishte prekur topin, pasi nuk kishte prova. Arbitri u mbështet në sensorin e prekjes së topit, i cili me sa duket zbuloi prekjen e Matanovicit. Më keq akoma, pasi goli u anulua, u shfaq një video e paparë nga prapa.
Ishte edhe më pak e qartë nëse Matanovic e kishte prekur topin. Prandaj, duke pasur parasysh mungesën e provave, goli nuk duhej të ishte anuluar dhe duhej të ishin luajtur vazhdimet. Megjithatë, Kroacia u eliminua në fund. /Telegrafi/