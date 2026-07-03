"VAR po përdoret në mënyrë selektive bazuar në madhësinë e ekipit, nuk kishte penallti", Modric shfryen pas eliminimi
Kapiteni i kombëtares së Kroacisë, Luka Modric, e pati të vështirë të eliminohej nga Portugalia në fazën e 1/16-tës së Kupës së Botës 2026.
Përveç zhgënjimit të madh për shkak të përfundimit tronditës të ndeshjes, mesfushori me përvojë nuk e fshehu indinjatën e tij ndaj vendimeve të caktuara të gjyqtarëve, të cilat formësuan drejtpërdrejt fatin e kroatëve.
“Mund ta shohim ndeshjen në dy pjesë, në pjesën e parë nuk ishim në nivelin tonë më të mirë. Ishim mjaft të tërhequr, por në pjesën e dytë luajtëm një ndeshje vërtet fenomenale. Një nga ndeshjet tona më të mira”, ka thënë fillimisht Modric.
“Mund ta kishim përfunduar më herët, por thjesht nuk mundëm. Humbëm shumë, pastaj ndodhën disa gjëra që janë të pabesueshme për mua. Është e vështirë të thuash diçka të zgjuar tani, ende në pritje pas ndeshjes. Nuk dua të them gjënë e gabuar. Meritonim më shumë”.
Një nga temat kryesore për të cilat po gumëzhin e gjithë bota e futbollit pas ndeshjes është goli i barazimit i Josko Guardiol në kohën shtesë, i cili përfundimisht u anulua për pozicion jashtë loje.
Modric zbuloi se si e përjetuan situatën lojtarët në dhomën e zhveshjes pasi panë pamjet filmike.
"Gjyqtari tha që Matanovic e preku topin, por ne i pamë pamjet dhe videot. Nuk e tregojnë atë duke e prekur topin askund. Pra, sipas mendimit tim, nëse ai nuk e preku topin, nuk ishte pozicion jashtë loje”.
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Megjithatë, ajo që i bëri më shumë përshtypje kapitenit kroat ishte penalltia nga e cila Cristiano Ronaldo barazoi rezultatin për Portugalinë. Modric kritikoi hapur përdorimin e teknologjisë, duke akuzuar gjyqtarët për standarde të dyfishta dhe vendimmarrje selektive në favor të ekipeve më të mëdha kombëtare.
“Mendoj se meritonim shumë më tepër, por disa gjëra shkuan në favorin e tyre. Ajo penallti... Mendoj se ishte e kundërta, kështu që VAR nuk do të përfshihej kurrë. Thashë për atë VAR, kur u prezantua se nuk më pëlqente, më vonë ishte i mirë për disa gjëra, por ata e përdorin gabim ose e përdorin në një mënyrë që duket selektive ose shikon madhësinë e ekipit”.
“ Sipas mendimit tim, VAR-i duhet të aktivizohet nëse ka një gabim 200 për qind, por jo kur është në zonën gri. Nuk kishte penallti sot. Nuk mund ta gjykosh në një ndeshje si kjo. Kjo më bezdis sepse gjithmonë shkon në dëmin tonë”.
“Çfarë ka të keqe me këtë? Le të vazhdojmë, nuk do të hyjmë tani në të. Thjesht disa gjëra më shqetësojnë, sepse fatet tuaja vendosin, humori juaj vendos për gjithçka që bëni, çfarë hiqni dorë, për çfarë luftoni, për çfarë luftoni. Gaboheni”.
Humbja në minutën e 94-të, pas një drame të paparë me një gol të anuluar në sekondat e fundit, e theu ekipin. Shumë lojtarë të ekipit kombëtar, si Kovacic dhe Perisic, nuk i mbajtën dot lotët, gjë që për Modric është një tregues i qartë se sa shumë do të thotë për ta të luajnë për atdheun e tyre.
"Mateo, Pero dhe të tjerë, është një tregues i emocioneve që Kroacia do të thotë për ne, sa shumë jetojmë për suksesin, sa shumë jetojmë për çdo ndeshje, për çdo fitore, sa të lumtur jemi, sa përmbushëse është për ne të jemi këtu. Kur humbet, veçanërisht në garat e mëdha, ndihesh keq, është e vështirë për ty, sepse ne e dimë, jemi të vetëdijshëm se sa shumë do të thotë Kroacia për ne, e dimë sa shumë mbështetje kemi, sa shumë njerëz na ndjekin dhe na duan. Nuk është e lehtë të përmbash emocionet, siç u pa te Mateo, Pero dhe të tjerë”.
Pavarësisht eliminimit të dhimbshëm nga një rival i fuqishëm, Modric thekson se skuadra largohet nga turneu me kokën lart sepse tregoi fytyrën e saj të vërtetë në pjesën e dytë.
“Mund të jemi krenarë për mënyrën se si luajtëm, si luftuam, si e përfaqësuam Kroacinë, veçanërisht në pjesën e dytë. Kjo është Kroacia që të gjithë e njohin dhe pse jemi kaq të respektuar dhe të dashur në botë. Tani duhet të rifillojmë”.
Në fund fare, Modricit iu bë pyetja që i intereson më shumë publikut - nëse kjo ishte lamtumira e tij me ekipin kombëtar. Mesfushori legjendar mbeti enigmatik, por premtoi se përgjigjet do të vinin së shpejti.
"Nuk është koha për të folur për këtë, do ta dish gjithçka së shpejti," tha ai në fund. /Telegrafi/